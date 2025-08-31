ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
146
2 хв

Мавпа влаштувала "дощ" з купюр: необачний чоловік втратив чималу сумму

Тварина вкрала сумку з грошима. яку чоловік ненадовго залишив без нагляду.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Мавпа вкрала сумку з грошима

Мавпа влаштувала дощ з грошей

В індійському місті Аураїя, штат Уттар-Прадеш, стався незвичайний інцидент. Мавпа вкрала сумку з 80 000 рупій (близько $960) і розкидала купюри з дерева. Як повідомляє Times of India, це призвело до справжнього ажіотажу серед місцевих жителів.

Вчитель Рохіташ Чандра прибув до комплексу техсіл (адміністративний підрозділ) разом із сином, щоб завершити операцію з нерухомістю. Суму в 80 000 рупій, необхідну для угоди, він залишив у багажнику свого мотоцикла, який не закрив. Поки чоловік був зайнятий оформленням документів, мавпа скористалася моментом і поцупила сумку.

Коли люди почали переслідувати тварину, та швидко вилізла на дерево та почала викидати звідти купюри номіналом 500 рупій, створивши «грошовий дощ». У цей момент перехожі, що були свідками інциденту, кинулися збирати гроші.

Частина купюр застрягла на деревах, а деякі були розірвані мавпою. Попри благання власника повернути гроші, йому вдалося зібрати лише 52 000 рупій. Решта 28 000 зникли без сліду.

У відео, що стало вірусним у соцмережах, чути, як один з перехожих каже: «Це його тяжко зароблені гроші, поверніть їх йому». Проте, як зазначається у соцмережах, «деякі люди чесні, а деякі шукають можливостей, і для них нічого не може бути кращим за необачність інших».

Нагадаємо, над Детройтом з гелікоптера скинули тисячі доларових купюр прямо на дорогу. Заради видовища і виконання передсмертного бажання місцевого мешканця поліція була змушена перекрити вулицю.

146
