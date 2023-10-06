Мавпа втекла з дому, напилася пива, а потім почала кусатися і бешкетувати у місті – фото

Тварину вже спіймали.
В Індіанаполісі, США, мавпа втекла від господаря і цілу ніч розважалася.
Про це пише Daily Mail.
Тварина за окликом Момо, за словами місцевих, спершу випила пиво біля сміттєвого бака, перш ніж покусати людей, вкрасти їжу з гаража та пострибати по автівках.
Власник тварини Вейн Фам почав бити на сполох та написав у Facebook заклик триматися від його улюбленця подалі та одразу зателефонувати до поліції чи служби контролю за тваринами.
Поліцейські щосили намагалися вистежити п'яну мавпу, і це їм вдалося лише наступного дня.
Офіцери віддали тварину Вейну. Щоправда, Момо, схоже, розчарувався своїм порятунком. На фотографії, опублікованій поліцією Індіанаполіса, видно, як чоловік міцно схопив його сумного і тримає за хвіст.
Число жертв наразі невідоме. Поліція ще не підтвердила, чи отримані травми були спричинені укусами мавпи.
Повідомляється, що Момо не вперше влаштовує хаос у місті. За словами його господаря, примат також втік з дому 10 липня, але пізніше його знайшли і повернули додому.
Нагадаємо, мисливці заявили, що застрелили чупакабру та показали кадри з істотою. Вона нібито тероризувала місцевих фермерів.
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