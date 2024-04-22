Мавпа зробила селфі з приголомшеними туристами – кумедне фото

Нахабна мавпа зробила селфі з двома британськими туристами на Балі, Індонезія.

Про це пише Daily Mail.

Глоя Денніс із чоловіком Крейгом перебували у Священному лісі мавп Убуд та помітили одну з 1260 балійських довгохвостих макак, що мешкають у заповіднику, після чого, як і багато туристів, вирішили її сфотографувати. Однак ситуація змінилася, коли примат з'явився, щоб сфотографуватися замість людей.

На фото технічно підкована тварина робить селфі із роззявленим ротом, поки пара з недовірою дивиться на камеру.

Глоя та Крейг із мавпою / Фото: @mrschlodennis/ CATERS NEWS

"Це безперечно була подорож на все життя!" – прокоментувала мандрівниця.

Це не перший випадок, коли примат потрапляє в об'єктив камери. 2011 року чубата макака на ім'я Наруто спричинила міжнародний резонанс, сфотографувавши себе усміхнену на залишену без нагляду камеру на острові Сулавесі, Індонезія. Коли власник пристрою Девід Слейтер, який на той час був у відрядженні, опублікував фотографії в книзі, організація PETA подала на нього до суду від імені мавпи. Вони стверджували, що продаж фотографій порушує права мавпи відповідно до Закону про авторське право. Однак відповідач стверджував, що його компанія Wildlife Personalities Ltd. володіє міжнародними комерційними правами на фотографії. Справа завершилася 2018 року після того, як апеляційний суд США виніс рішення на користь Слейтера на тій підставі, що тварини не можуть подавати позови про порушення авторських прав.

Нагадаємо, мер міста "загубив" штани просто під час виступу. Він пояснив це схудненням.

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