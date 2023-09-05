Має 93 альтери: жінка з розладом множинної особистості відверто розповіла про своє життя (фото)

Новозеландська жінка розповіла про своє доволі нелегке життя з 93 альтернативними особистостями.

Про це повідомляє Caters News.

Дисоціативний розлад ідентичності (ДРІ), відомий як розлад множинної особистості, є станом, за якого в людини є декілька "альтерів", кожен з яких має свій власний вік, стать і життєвий досвід.

Для 31-річної Ембер Лодж ці люди варіюються від маленьких дітей, які люблять малювати, до дорослих, які люблять обідати поза домом. Деякі особи різкі та прямолінійні, а інші сором'язливі та стримані.

Ембер поставили діагноз ДРІ п'ять років тому. До того моменту вона вже зазнавала труднощів у стосунках, оскільки її партнери щосили намагалися зрозуміти її особистість, що швидко змінюється, що призводило до недовготривалих романів.

Ембер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic / CATERS NEWS

"До того, як нам поставили діагноз ДРІ, людям, з якими ми зустрічалися, було важко і заплутано, тому що вони не розуміли, чому ми так сильно змінюємося і чому щоразу до них приходить нова людина", - сказала вона, посилаючись на "ми", щоб пояснити кожну особистість.

Однак історія Лодж набула дивовижного обороту, коли вона зустріла в Інтернеті 26-річну Андреа. Їхній зв'язок був миттєвим, і їхнє кохання переросло в шлюб.

"На якийсь час ми ніби відмовилися від побачень, поки, на щастя, не зустріли Андреа, тому що вона вже стежила за нами в Інтернеті і розуміла ДРІ", - пояснила жінка. "Нам не потрібно було їй про це говорити, вона просто це зрозуміла, так що це було легко".

Ембер та Андреа / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic / CATERS NEWS

Андреа не лише приймає зміни Ембер, а й цінує можливість спілкуватися з кожною унікальною особистістю. Вона сказала, що цікаво зустрічатися з різними людьми і дізнаватися про їхні різні переваги та інтереси.

Альтери Лодж можуть виявлятися п'ять-вісім разів на день, що призводить до непередбачуваних змін особистості. Будь-якої ночі Андреа могла заснути поряд з однією людиною і наступного дня прокинутися зовсім з іншою.

"Якщо дитина переживає важку дитячу травму, ці частини не інтегруються і набувають своєї власної сутності, і між цими частинами створюються бар'єри амнезії", - пояснила Лодж. "Ось що таке альтери. Потім це продовжується і в дорослому житті, і альтери можуть мати різний вік, стать, життєвий досвід та характери".

Ембер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic / CATERS NEWS

Щоб допомогти орієнтуватися в цій складній динаміці, Андреа веде теку з детальним описом переваг кожного альтера. Зазвичай вона може визначити, хто з альтерів присутній, за голосом чи стилем спілкування, але у разі сумнівів вона просто запитує.

"Складніше запам'ятати такі речі, як кому які квіти подобаються, дні народження та різні ідеї для побачень, які я можу спланувати", — сказала Андреа. "Або, можливо, іноді вони не розуміють, про що я говорю, тому що цієї людини не було вдома в той час, коли щось відбувалося".

Лодж має свої власні сигнали: вона почувається відстороненою до того, як відбудеться альтер-перехід, який служить сигналом для передчуття появи нової особистості.

Ембер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic / CATERS NEWS

Вона міркувала про свої проблеми до того, як їй поставили діагноз ДРІ, коли зміна її особистості бентежила партнерів, а стосунки ставали напруженими.

Вона згадала, що не хотіла розкривати свій стан через страх засудження чи нерозуміння.

"Стосунки загалом, навіть із друзями, можуть бути непростими", — зізналася вона. "Ми намагаємося бути настільки надійними, наскільки це можливо, але якщо ми будували плани, а потім виходить інша версія, і вони або не хочуть її читати, або не хочуть тусуватися з цією людиною, вони просто не з'являться".

Дорослі альтернативи Лодж перебувають у романтичних стосунках з Андреа, тоді як ті, хто з'являється рідше, підтримують із нею дружбу, що робить ситуацію менш складною.

Оскільки деякі з альтерів Лодж — діти, Андреа спочатку турбувалася про те, як з ними взаємодіяти, але невдовзі зрозуміла, що все ясно, коли є молодший альтер.

Вона підкреслює, що це схоже на проведення часу з дитиною, враховуючи дитячу поведінку молодших альтерів.

"Наприклад, якщо я зустрічаюся з Глоєю, 4 або 5-річною альтер-дівчинкою, у мене дійсно таке відчуття, ніби я з 4 або 5-річною дівчинкою, не рахуючи зовнішнього вигляду", - сказала Андреа. "Проте вона зазвичай намагається мати вигляд як дівчинка, так що це не так складно, як думають люди".

Андреа описала освідчення Лодж як безтурботну та спонтанну розмову, і вона навіть запланувала індивідуальне освідчення для одного зі своїх альтерів, доповнену білими трояндами та повітряними кулями.

Андреа каже, що в неї заплановані освідчення декільком альтерам, хоча вони з Лодж вже у шлюбі.

Ембер та Андреа / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic / CATERS NEWS

Тим часом, Лодж сподівається, що розповідь про свою історію приведе до кращого розуміння ДРІ.

"Мені просто хотілося б, щоб люди зрозуміли трохи більше про дисоціативний розлад ідентичності, оскільки вони зрозуміли б, що це не так складно, як може здатися", - сказала вона.

Нагадаємо, жінку не беруть на роботу через тату на обличчі, які їй наніс бойфренд-аб'юзер. Вона показала, який має вигляд та зізналася, що страждає вже протягом 16 років.

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