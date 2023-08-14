Має "дві особистості": сім'я знайшла у саду двоголову змію – фото

У Техасі, США, сім'я знайшла у своєму саду двоголову змію.

Рідкісну знахідку родина виявила ще 2016 року та віддала плазуна до зоопарку Cameron Park. Втім, 2021 року змію зняли з виставки через травми.

Представники зоопарку розповіли на своїй сторінці у Facebook, що через дві голови, звані Панчо і Лівша, змія пошкодила шию, намагаючись рухатися в різних напрямках. Також вона застрягала на гілках, камінні та інших перешкодах. Мізки тварини дають "суперечливі команди", що означає, що рухи змії "нескоординовані".

Двоголова змія / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Плазун одужав лише у червні минулого року. І тепер, коли змія добре їсть і рана повністю загоїлася, її знову повернули на виставку.

Двоголова змія / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Новий будинок Панчо і Лівші був спеціально збудований без особливих перешкод. У зоопарку сказали: "Ми сподіваємося, що ця конструкція забезпечує достатнє укриття, щоб змія почувалася у безпеці, а також була фізично у безпеці, щоб вона більше не пошкодила собі шию".

Двоголова змія / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Також представник зоопарку сказав Newsweek, що двоголові змії дуже рідкісні. "Ще рідше вони довго живуть. У неї різні особистості. Права голова домінує у плані годівлі та руху. Ліва голова іноді їсть, але, схоже, переважно вона йде туди, куди хоче йти права голова".

Цей стан називається поліцефалією і виникає після неповного поділу ембріона або неповного злиття двох ембріонів.

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