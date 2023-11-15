Має нове значення: Кембриджський словник назвав головне слово 2023 року

Кембриджський словник оголосив головне слово року. Ним стало hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати".

Про це йдеться на офіційному сайті.

Очевидно, що цей термін вигадали вже давно. Традиційне визначення галюцинації — це сенсорне сприйняття чогось, чого насправді немає. Зазвичай галюцинації виникають через вживання наркотиків або стан здоров’я. Втім, тепер воно пов’язане зі штучним інтелектом, який створює неправдиву інформацію.

Передові технології вторглися у наше повсякденне життя у вигляді чат-ботів, таких як ChatGPT, Bard, BingAI і навіть у Snapchat. Утім, вони не повністю надійні.

Отже, тепер, коли ШІ видаватиме неправдиву інформацію, це буде галюцинація.

Кембриджський словник назвав слово 2023 року / Фото: dictionary.cambridge.org

Нове значення звучить так: "Коли штучний інтелект (комп'ютерна система, що володіє деякими якостями людського мозку, такими як здатність виробляти мову так, ніби вона людська) галюцинує, він видає неправдиву інформацію".

Вендалін Ніколс, менеджерка видавницва Кембриджського словника, сказала: "Той факт, що ШІ може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще необхідно застосовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. ШІ чудово справляється з обробкою величезних обсягів даних для отримання конкретної інформації та її консолідації. Але чим оригінальнішим ви просите його бути, тим більша ймовірність, що він зіб'ється зі шляху".

Нагадаємо, нещодавно словник Collins назвав AI (штучний інтелект) головним словом цього року. Воно перевернуло свідомість мільйонів.

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