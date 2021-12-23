Має приголомшливий вигляд: в Австралії жінка відсвяткувала 100-літній ювілей і назвала секрет довголіття (фото)

Жінка нині має шестеро онуків, 13 правнуків і двоє праправнуків.

Жителька Австралії Евелін Майнс, якій нині 100 років, поділилася секретом довголіття.

Про це пише Victor Harbor Times.

Жінка народилася в 1921 році, ще у школі вона познайомилася із майбутнім чоловіком, а в серпні 1939 року вони одружилися. Незабаром після цього чоловіка призвали служити на війну, але через стан здоров'я його звільнили.

До появи дітей жінка займалася шиттям і дизайном одягу, але після - стала домогосподаркою. Їхня перша дитина, Жаклін, народилася в 1940 році, а друга, Роджер, з'явився через п'ять років.

Коли діти підросли, Майнс почала працювати в благодійних організаціях і допомогла багатьом людям на батьківщині. Загалом довгожителька понад сорок років пропрацювала у різних фондах. Їй також подобалося грати в теніс.

"Я пишаюся багатьма речами, які я зробила на громадській роботі", — сказала вона.

Зараз у неї шестеро онуків, 13 правнуків і двоє праправнуків, які її обожнюють. Секретом довголіття жінка називає наполегливу працю та алкогольний напій херес.

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