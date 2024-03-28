Майк Тайсон випустив конопляні цукерки у вигляді погризених вух на згадку про свій найгучніший бій

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон випустив конопляні цукерки у формі обгризених вух.

Про це пише Sky News.

Химерні продукти є відсиланням до того, як Тайсон сумнозвісно відкусив частину вуха свого опонента Евандера Голіфілда під час бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA в Неваді 1997 року.

Продукти були випущені Tyson 2.0 – канабісовою компанією, заснованою культовим боксером, відомим як "залізний Майк".

Цукерки у формі обгризених вух / Фото: Tyson 2.0

Вони випускаються зі смаками чорної ожини, кислого яблучного пуншу та кавуна. Їстівні продукти доступні в онлайн-магазині компанії, але вже були помічені в крамницях Нью-Йорка.

Кажуть, що не всі в канабісній індустрії у захопленні від випуску продукту Тайсона. Колишній боксер був засуджений за зґвалтування 1992 року, а також звинувачений у домашньому насильстві.

Бій Тайсона проти Голіфілда 1997 року, коли вони вдруге зустрілися на рингу, став відомим як "Бій укусів" – через акт часткового канібалізму, який здійснив "залізний Майк". Спортивна комісія штату Невада відкликала боксерську ліцензію Тайсона і оштрафувала його на 3 мільйони доларів.

Майк Тайсон та Евандер Голіфілд / Фото: Getty Images

Евандер Голіфілд / Фото: Getty Images

Він пішов з професійного боксу 2005 року, маючи 50 перемог, зокрема 44 нокаутом, і шість поразок.

Раніше цього місяця він оголосив, що битиметься з боксером Джейком Полом, який став відомим завдяки YouTube, в поєдинку, який буде показаний в прямому ефірі на Netflix пізніше цього року.

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