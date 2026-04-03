Компанія Hellmann’s разом із науковцями вирішила відповісти на, здавалося б, жартівливе запитання: чи можна вважати майонез музичним інструментом. І відповідь виявилася несподівано серйозною — так, можна.

Як пише New York Post, це питання вперше прозвучало ще близько 25 років тому завдяки Патріку у мультсеріалі «Губка Боб Квадратні Штани». Тоді воно було жартом, але тепер отримало наукове обґрунтування.

До дослідження долучилася докторка Рейчел Дуркін із Університету Нортумбрії та команда експертів у галузі музичних технологій. Те, що тривалий час існувало як Інтернет-мем, було проаналізовано з точки зору науки — і визнано: майонез здатен виконувати функцію музичного інструмента.

«Музика завжди розвивалася завдяки експериментам. Якщо розглянути основні принципи створення звуку музичними інструментами, то стає зрозуміло, що можливості використання нетрадиційних матеріалів безмежні», — зазначила Дуркін.

Як майонез став «інструментом»

У проміжному звіті дослідники пояснили, що органологія — наука про музичні інструменти — не обмежує їх лише спеціально створеними предметами. Головне — чи здатен об’єкт створювати або змінювати звук контрольовано.

Згідно з Системою Горнбостеля-Сакса, інструменти класифікують за тим, що саме створює вібрацію для звуку. У цьому контексті майонез виявився напрочуд універсальним:

у банці він поводиться як ударний або резонувальний об’єкт

у пляшці з дозатором — створює інші типи звуків

без ємності — може змінювати акустику через свою текстуру

Фактично, майонез можна класифікувати навіть більш різноманітно, ніж деякі традиційні інструменти.

Дослідження показало, що майонез має чіткі акустичні властивості завдяки своїй структурі емульсії.

«Звуки, які він видає, не є довільними — вони визначаються його структурою як емульсії», — зазначається у звіті.

Більше того, під час взаємодії з ним — наприклад, при стисканні чи перемішуванні — змінюється його фізичний стан. Такий двосторонній зв’язок між матеріалом і звуком вважається ключовою характеристикою музичних інструментів.

Дослідники підкреслюють: межа між звичайним предметом і музичним інструментом залежить від контексту, наміру та способу використання. Якщо майонез цілеспрямовано застосовують для створення звуку — він перестає бути просто приправою.

Щоб довести це на практиці, Hellmann’s разом із музичним контенткріейтором Енді Смітом створили трек Mayonnaise Is an Instrument. У композиції використані виключно звуки, отримані за допомогою майонезу.

«Бачити, як люди справді створюють музику за допомогою майонезу і перетворюють це на справжній трек, — це щось неймовірне. Це не повинно працювати, але якось виходить», — поділився Сміт.

Насправді ідея використання незвичних предметів у музиці не нова. Наприклад:

Ерік Саті експериментував із друкарською машинкою

Джон Кейдж створив концепцію препарованого піаніно

Дьордь Лігеті використовував метрономи як інструменти

У сучасності навіть існує Віденський овочевий оркестр, який грає на овочах.

«Кожен із них колись вважався несподіваним кандидатом. Зараз кожен із них є частиною музичної історії. Майонез належить до цієї традиції», — підсумували дослідники.

Цікаво, що використання їжі в мистецтві має давню історію. Художники, такі як Ед Руша та Дітер Рот, застосовували продукти як матеріали для створення своїх робіт.

