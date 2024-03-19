Майстер китайської метафізики назвав подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні

Майстер вважає, що наступні роки будуть для РФ дуже складними.

Майстер китайської метафізики Давид Векуа передбачив, що захід російських добровольців, які воюють на боці України, до Росії ознаменує початок закінчення війни в Україні.

Про це вій сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Майстер китайської метафізики прокоментував захід російських добровольців на територію держави-агресорки. Він підкреслив, що це може бути та сама подія, з якою ймовірним стане закінчення війни в Україні.

"Мені здається, що ця історія, вона от 2024 рік — він фіналізує цю війну. Я казав про експорт війни на територію Росії, про те, що тільки в такому випадку є логіка віддавати українські території. Так вони пояснять суспільству — вони вийшли з зайнятих територій. Вони скажуть — ну дивіться, ми в обмін на те, що ці зайшли сюди, і щоб вони вийшли, повинні ми вийти", — вважає Давид Векуа.

Майстер китайської метафізики наголосив, що візит Володимира Зеленського до Туреччини може свідчити про ймовірність підготовки до переговорів. Він переконаний, що війна повинна закінчитись саме певними домовленостями.

Давид Векуа передбачив, що 2025-2026 роки будуть дуже тяжкими для Росії та передвісниками розпаду — виходу певних територій зі складу РФ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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