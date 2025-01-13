Майстер набив тату 9-річній дівчинці – фото малюнка, яке розлютило Мережу

Тату-майстер з Аризони, США, отримав шквал критики за татуювання американського прапора на руці 9-річної дівчинки після того, як вона попросила набити їй на шию портрет Трампа.

Про це пише Oddity Central.

Кадри, розміщені в соціальних мережах тату-майстром салону Black Onyx Empire Tattoo в Юмі, привернуло багато уваги в Інтернеті, оскільки на ньому зображена дев'ятирічна дівчинка, яка робить татуювання на своїй руці.

Це спричинило палкі дебати щодо нанесення тату неповнолітнім, навіть за згодою їхніх батьків. За словами художника, дитина з батьками приїхала до тату-салону з іншого штату спеціально для того, щоб зробити татуювання. Спочатку вона хотіла набити на шиї портрет Дональда Трампа, але майстер нібито переконав її зробити щось більш патріотичне – прапор США на руці.

Нещодавно майстер повідомив в інтерв'ю Mail Online, що він зробив дівчині татуювання на руці рік тому і сказав їй, щоб вона протягом року подумала, чи справді вона хоче його зробити, і якщо так, то він розгляне можливість зробити його. Минулого місяця дівчина повернулася з батьками і попросила підфарбувати червоний колір на американському прапорі. Вона також передумала робити татуювання на шиї, яке спочатку хотіла.

9-річна дівчинка з тату / Фото: скриншот з відео

Формально всі 50 штатів США мають закони, що забороняють неповнолітнім робити татуювання, але в деяких штатах, наприклад, в Аризоні, є винятки для дітей, які отримують дозвіл батьків на татуювання. Отже, майстер не зробив нічого протизаконного, але деякі його однолітки задаються запитанням, чи було його рішення етичним.

"Це одна з найнеприємніших речей у нашій професії, особливо в Аризоні, де вона не регулюється", - каже Бен Шоу з Альянсу професійних татуювальників. "Це може створити нам, професіоналам, погану репутацію. Якщо ви бачите 10-річну дитину з професійним татуюванням і вона каже, що зробила його в тату-салоні, це принижує нас усіх".

Після того, як фотографії 9-річної дівчинки з татуюванням стали вірусними в соціальних мережах, майстер спробував дати відсіч своїм критикам, стверджуючи, що дівчинка та її батьки родом із Туреччини і у них є традиція робити татуювання. Тим не менш, тату-майстер визнав, що його суперечливе рішення зробити татуювання маленькій дівчинці спричинило набагато більше критики, ніж він очікував.

"Я ж не роблю татуювання 9-річним дітям щодня", - пояснює він. "Я не роблю тату своїм дітям. Я не заохочую дітей приходити і робити татуювання. Я отримую багато ненависті від цього. Мої працівники отримують від цього ненависть. Мій бізнес, я отримую так багато поганих відгуків у Google".

Читайте також: