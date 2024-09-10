Майстриня "хронік Акаші" зробила несподіване передбачення про ракетні удари Росії по Україні

Майстриня "хронік Акаші", ченнелерка Ісіта Гайя вважає, що Росія втрачає свої потужності щодо виготовлення ракет.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ісіта Гайя вважає, що у Росії вже зараз є брак комплектувальних для виготовлення ракет, які окупанти використовують для терору в Україні.

"Росія втрачає свою потужність у плані ракет. І у мене є така інформація, що їм бракує запчастин, щоб створювати ракети. А тому зараз відбуваються дуже посилені атаки на Київ та область, бо це столиця. Якщо вдається захопити столицю, вдається захопити країну. І зараз вони вже вижимають останні сили", — сказала вона.

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