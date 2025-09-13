Майже 4 тонни м’яса та люті: хто насправді є найбільшим хижаком серед ссавців

Морський слон є найбільшим у світі хижим ссавцем

Реклама

Коли ми думаємо про найбільших хижаків планети, на думку одразу спадають леви, тигри або ведмеді. Однак титул найбільшого хижого ссавця насправді належить тварині, яка мешкає в океані. Це південний морський слон (Mirounga leonina). Вага дорослого самця в середньому становить 3600 кілограмів, що приблизно у два рази більше за вагу легкового автомобіля.

Про це пише видання IFLScience.

В чому різниця між «хижаком» та «хижим ссавцем»

Перш ніж заглибитися в деталі, варто розібратися з термінологією. Термін «хижак» (carnivore) застосовується до будь-якої тварини, яка харчується переважно м’ясом. Наприклад, сині кити, найбільші тварини на Землі, харчуються крилем, що робить їх хижаками.

Реклама

Але «хижі ссавці» (carnivorans) — це окремий біологічний ряд ссавців (Carnivora), що мають специфічні зуби, які називаються хижими, і призначені для розривання м’яса. Сині кити до цього ряду не належать, на відміну від південних морських слонів.

Гігантські розміри та небезпечний характер

Південні морські слони мають вражальні розміри. Самки зазвичай важать близько 900 кілограмів, але самці є справжніми гігантами. А найбільший офіційно зареєстрований самець важив 4000 кілограмів і мав довжину 6,85 метра.

Така величезна вага створює небезпеку не лише для людей, яких морський слон може легко розчавити, просто перевернувшись на інший бік, а й для власних дитинчат. Молоді особини мають високий рівень смертності, який сягає 25% у шлюбний період. Їхні життя часто обриваються під час сутичок між величезними самцями, які змагаються за самок.

Попри свою вагу, ці тварини можуть рухатися напрочуд швидко на коротких дистанціях, особливо коли переслідують конкурента. І якщо розлючений морський слон наздожене свого супротивника, це може закінчитися дуже погано, враховуючи його вагу та гострі зуби.

Реклама

«Вся ця вага, плюс гострі хижі зуби — і на вас чекає справді пекельна бійка», — зазначає видання.

Нагадаємо, вчені виявили найбільшу білу акулу в Атлантиці. Самцю дали ім’я Контендер. Цей гігантський хижак завдовжки 4,19 метра та вагою близько 750 кілограмів є важливим знаком можливого відродження популяції великої білої акули в цьому регіоні.