Майже всі власники котів неправильно розуміють цей жест: ветеринари пояснили правду

Коти / © Unsplash

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Багато власників котів щодня спостерігають, як їхні улюбленці перебирають лапками ковдру, лежанку чи навіть коліна господаря. Ветеринари пояснили, чому така поведінка є природною, що вона означає і в яких випадках може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

Перебирання лапками — одна з найдавніших природних звичок котів. Вона формується ще у перші дні життя, коли кошенята ритмічно натискають лапками на живіт матері під час годування. Такі рухи стимулюють виділення молока та асоціюються у тварини з відчуттям безпеки.

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Фахівці пояснюють, що якщо кіт перебирає лапками під час муркотіння, напівзаплющує очі та виглядає розслабленим, він почувається абсолютно спокійно. Особливо важливим знаком є ситуація, коли тварина мнеться саме на своєму господареві. Це свідчить про високий рівень довіри та прихильності.

Під час перебирання лапками багато котів інстинктивно випускають кігті. Це не прояв агресії, а залишок дитячої поведінки. Якщо кігті завдають дискомфорту, ветеринари радять покласти на коліна плед або регулярно підстригати їх.

Іноді така поведінка виконує ще одну функцію. На подушечках лап розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони.мПеребираючи лапками ковдру, лежанку або господаря, кіт фактично залишає свій запах і позначає місце як безпечне.

Хоча найчастіше перебирання лапками свідчить про комфорт, іноді воно допомагає коту впоратися зі стресом. Після переїзду, появи нової людини чи тварини в будинку або візиту до ветеринара кіт може частіше виконувати ці рухи, щоб заспокоїтися.

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Коли варто насторожитися

Саме по собі перебирання лапками не є небезпечним. Проте ветеринари рекомендують звернути увагу, якщо така поведінка раптово зникла або, навпаки, стала надто нав’язливою.

Особливо це стосується випадків, коли одночасно спостерігаються:

втрата апетиту;

млявість;

бажання постійно ховатися;

надмірне вилизування;

занепокоєння або біль.

У таких ситуаціях варто показати тварину ветеринарному лікарю.

Багато господарів помічають, що улюбленець обирає лише одного члена родини. Експерти пояснюють це просто: найчастіше кіт перебирає лапками на тій людині, поруч із якою почувається найбезпечніше. Це не означає, що він не любить інших членів сім’ї — просто саме так тварина демонструє свою найвищу довіру.

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Ветеринари наголошують, що далеко не всі коти перебирають лапками. Одні роблять це регулярно, інші — лише в дитинстві або тільки на м’яких ковдрах, а деякі не демонструють такої поведінки взагалі.

Це вважається нормальною особливістю характеру й не свідчить про проблеми зі здоров’ям чи недостатню прив’язаність до господаря.

Нагадаємо, дивна поведінка котів (скидання речей, подряпані меблі, відмова від корму, голосне нявчання) зазвичай має логічні причини: природні інстинкти, стрес, незадоволені потреби чи неправильне тлумачення сигналів тварини. Експертка Енні Валуська радить забезпечити достатньо ігор, ресурсів, правильно реагувати на поведінку та звертатися до ветеринара при тривалих змінах.

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