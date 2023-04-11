"Майже відчув просвітлення": чоловік не спав протягом 11 днів - що сталося із його організмом

Британець розповів, що "майже відчув просвітлення, нібито отримав доступ до абсолютно нової частини свого мозку".

Тоні Райт із Британії, намагаючись побити світовий рекорд, не спав протягом 11 днів. В ін протримався без сну цілих 266 годин.

Про це пише видання Ladbible.

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Чоловік попередив, що п озбавлення сну може спричинити різноманітні ризики для здоров’я та занепокоєння - від ослаблення імунної системи та перепадів настрою до збільшення ваги та високого кров’яного тиску. Або ще гірше - отримати серйозні проблеми із психічним здоров'ям.

Тоні зізнався, що під час безсонного марафону "майже відчув просвітлення, нібито отримав доступ до абсолютно нової частини свого мозку".

У березні 2023 року Книга рекордів Гіннесса заявила, що більше не буде стежити за рекордом через небезпеку, пов’язану з депривацією сну. Останньою людиною, яка тримала світовий рекорд по відсутності сну, був Роберт Макдональд був. Це було ще 1986 року. Його рекорд становив 453 години 40 хвилин, що в сумі становить приблизно 18 днів 21 годину 40 хвилин.

Раніше дослідники назвали кілька простих двохвилинних способів для сну, які допоможуть приборкати безсоння.

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