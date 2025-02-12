Медик під слідством за те, що прооперував травмовану кішку у своїй лікарні – фото

Італійський лікар перебуває під слідством за те, що використав лікарняне обладнання для діагностики своєї травмованої домашньої кішки, а потім прооперував її, щоб врятувати життя.

Про це пише Oddity Central.

Джанлука Фанеллі, керівник відділення інтервенційної радіології та нейрорадіології в лікарні Паріні в Аості, Італія, нещодавно розділив людей на два табори – один вважає його героєм, який цінує життя більше, ніж правила та інструкції, а інший вважає, що він повинен понести відповідальність за свідоме порушення правил на своєму робочому місці.

Увечері 27 січня, після того, як він відвіз поранену кішку до ветеринара і отримав страшний діагноз, лікар-рентгенолог відвіз Афіну до лікарні Паріні і помістив її на комп'ютерний томограф, щоб отримати уявлення про пошкодження внутрішніх органів, яких вона зазнала. Потім він провів їй пневмоторакальну операцію в ангіографічному кабінеті, щоб врятувати її життя.

"Я виконав свій обов'язок. Без мене моя Афіна померла б", - пояснив доктор Фанеллі. "Я знав, що можу врятувати її лише вчасним втручанням. У той час, коли три комп'ютерні томографи не працювали, після 20-ї вечора в понеділок 27 січня, коли всі дослідження, заплановані на день, були закінчені, а на всіх діагностичних апаратах не було заплановано жодних термінових досліджень, переконавшись у відсутності пацієнтів і, очевидно, не заступивши на зміну, я вирішив перевірити, в якому стані вона перебуває".

Джанлука Фанеллі та Афіна / Фото: Oddity Central

Афіна завжди була авантюрною кішкою. Того дня вона, як завжди, вилізла на дах шестиповерхового будинку, але цього разу чомусь втратила рівновагу і впала на землю. Рентгенолог доправив її до ветеринарної клініки, де співробітники виявили переломи, відрив щонайменше однієї з двох легень з підозрою на пневмоторакс, а також можливі пошкодження внутрішніх органів. Підтвердивши внутрішні пошкодження за допомогою комп'ютерної томографії, Фанеллі зміг провести дренування легеневої порожнини, що нарешті дозволило Афіні знову дихати.

"Бути лікарем означає виконувати місію. Рушійною силою є саме життя, яке тече в очах тих, хто довіряє себе твоїй опіці, і це життя тече в кожній живій істоті", - сказав італійський лікар. "Якби моя кішка померла, я б ніколи не зміг собі цього пробачити, тим більше, що мої діти її обожнюють".

Звістка про вчинок Джанлуки Фанеллі облетіла лікарню і коли новина дійшла до керівництва, було призначено внутрішнє розслідування. Залежно від його результатів, Фанеллі можуть висунути звинувачення у розтраті державних коштів і позбавленні пацієнтів необхідних послуг. Наразі його справою займається прокуратура міста Аоста. Одне з головних питань – чому лікар-рентгенолог відвіз кота до лікарні Паріні після отримання вердикту з ветеринарної клініки, на яке він відповідає "емоційністю моменту" і "необхідністю втрутитися, оскільки це була ситуація життя і смерті".

"Мій чоловік врятував життя, і крапка!" - сказала журналістам дружина Джанлуки, місцева політикиня Ніколетта Спелгатті. "У житті робіть добро і ніколи не турбуйтеся про наслідки. Закони людей і закони Всесвіту не завжди збігаються".

Нагадаємо, ветеринар наклав на себе руки через велику кількість евтаназії домашніх тварин. Він ввів собі препарат, призначений для тварин.

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