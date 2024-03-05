Медики спантеличені: чоловік протягом 50 років не пив нічого, крім кока-коли

Пенсіонер із Бразилії стверджує, що останні 50 років не пив нічого, окрім кока-коли.

Про це пише Daily Star.

70-річний Роберто Педрейра каже, що не пив воду відтоді, як був молодим хлопцем, що спантеличило медичних працівників. Навіть коли він перебував у лікарні, борючись із Covid-19, він сказав медикам, що хоче запивати пігулки склянкою газованки, а не води.

Роберто Педрейра / Фото: CEN

Він розповів місцевим ЗМІ: "Я не пив воду вже 50 років. Я не люблю воду".

Роберто сказав, що надає перевагу Coke Zero, що вийшла 2005 року, а до цього пив звичайну колу. Його хрещеник, 27-річний Жоао Пайшао сказав: "Тому, хто його не знає, може здатися, що це неправда, і це досить неймовірно. Він п'є газовану воду навіть з морозивом".

Його сім'я підтвердила, що, попри незвичайну дієту, йому вдалося перемогти Covid-19, і він ніколи серйозно не хворів.

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Жоао додав: "Він просто вважає за краще пити газовану воду, але стежить за собою. Він ходить до всіх лікарень, приймає всі ліки. Ось лише проблема з вживанням алкоголю особливо не змінюється".

Дієтологиня Грейс Фурланетто Арраєс попередила, що безалкогольні напої ніколи не повинні замінювати воду. Вона сказала: "Газованка не замінює воду — ані звичайні безалкогольні напої, ані безалкогольні напої з нульовим вмістом цукру. Звичайні безалкогольні напої багаті на цукор і добавки, мають високу калорійність і сприяють збільшенню ваги, а, отже, підвищенню рівня глюкози в плазмі, збільшуючи ризик розвитку діабету та інших хронічних неінфекційних захворювань".

Нагадаємо, раніше 75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть. Вона вживає лише воду та безалкогольні напої.

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