Медсестра дізналася про вагітність під час пологів: була налякана і думала, що помре

В Іонії, штат Мічиган, США, жінка народила дитину, не знаючи про свою вагітність.

Шелбі Бентлі розповіла, що була неабияк налякана і думала, що помре, коли почалися пологи. Про це пише mirror.co.uk.

21-річна медсестра і гадки не мала, що вагітна, доки у неї не відійшли води. Цікаво, що лише за два дні до цього її наречений висловив бажання народити дитину.

Спочатку Бентлі подумала, що у неї апендицит, і намагалася ігнорувати "симптоми" протягом 16-ти годин. Потім вона подумала, що обмочилася, коли в неї відійшли води, і звернулася по медичну допомогу лише після того, як протягом двох годин відчувала гострий біль.

Фото: mirror.co.uk

Лікарі підтвердили, що вона була на 34 тижні вагітності і страждала на прееклампсію - розвиток артеріальної гіпертензії.

В лікарні їй зробили екстрений кесарів розтин, і вона народила здорового хлопчика Кайдена Рейца.

"Коханий ніби передбачив це. Це безумство. Мені було боляче протягом 16-ти годин, перш ніж я потрапила до лікарні. Я думала, що в мене апендицит, тому що я працюю у сфері охорони здоров'я, тому знайома з деякими з цих речей. Я думала, що мій апендикс ось-ось вибухне. Я думала, що помру. Коли я пішла до лікарні і вони запитали, чи я думаю, що вагітна, я сказала: "Нізащо". У мене були місячні і таке інше", - поділилася новоспечена матуся.

Фото: mirror.co.uk

Бентлі стверджує, що під час вагітності у неї все було нормально. Єдине, що вона помітила - те, що набрала декілька кілограмів.

"Лікар прийшов і сказав: "У вас скоро буде дитина". Я сказала: "Ви серйозно? Я була така шокована. Я плакала весь час, поки мене не відвезли на кесарів розтин. Це був такий стрес", - додала вона.

Нагадаємо, в Польщі жінка померла наступного дня після успішних пологів. Поліція назвала шокувальну причину.

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