Медсестра долає пів світу до роботи: скільки вона заробляє

Медсестра Кортні Ель Рефаї добирається на роботу, долаючи понад 8000 км / © SWNS

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Громадянка США, 31-річна Кортні Ель Рефаї, яка мешкає у Швеції, щомісяця долає майже 8500 км до Каліфорнії, аби відпрацювати лише чотири зміни в лікарні. Причина — високий дохід, який медсестра отримує за свою роботу.

Про це пише Lad Bible.

Кожен переліт в один бік коштує Кортні приблизно 500 дол., проте заробіток за чотири зміни становить близько 5000 дол., що дозволяє їй повертатися додому з вагомим прибутком.

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Переїхавши до Швеції 2022 року разом із чоловіком і маленькою донькою, медсестра вирішила не залишати свою посаду у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у Сан-Франциско. Там вона заробляє до 116 дол. на годину, тож одна 12-годинна зміна фактично покриває вартість оренди житла в Європі.

Попри витрати на квитки у близько 500 дол. в один бік, така схема дозволяє Кортні забезпечити родину таутримувати високий рівень життя. Жінка навіть стверджує, що її незвичний графік сприяє гармонії між професійним та особистим життям.

«Політ на роботу відчувається як маленька відпустка. Я їду від домашніх турбот і зустрічаюся з друзями у США», — ділиться Кортні.

Втім, такий спосіб життя не позбавлений труднощів: велика різниця в часі (9 годин), часті перельоти та тимчасова розлука з донькою. Однак, за словами американки, переваги проживання у Швеції — зокрема якісна медична система, доступне дитяче дошкільне виховання та невисока орендна плата — роблять цей вибір виправданим.

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Щодо того, чому медсестра не працює безпосередньо у Швеції, відповідь проста — їй бракує відповідної ліцензії, а рівень оплати праці значно нижчий.

«У Швеції медсестри отримують максимум 30 доларів на годину, а в США — утричі-вчетверо більше», — пояснила Кортні.

Вона також зазначає, що, попри роботу у двох країнах, не сплачує податки двічі завдяки чинній міжнародній угоді. За цей час жінка вже подолала понад 50 тис. миль (понад 80 тис. км) і, схоже, не має наміру зупинятися.

До слова, раніше повідомлялося про британку Саллі-Енн Лонг, яка кинула роботу і тепер допомагає сім’ям прикрашати їхні ялинки святковими кульками та мерехтливими вогниками. Залежно від розміру ялинки, за свою роботу вона отримує від 90 до 120 фунтів стерлінгів — 5000-6700 грн.

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