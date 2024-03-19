Медсестра госпісу пояснила "хрип смерті", який видають люди перед тим, як піти з життя – відео

Медсестра госпісу, яка раніше пояснила "погляд смерті", тепер розповіла про феномен, відомий як "хрип смерті", і чому людям важливо розуміти, що він означає, коли хтось помирає.

41-річна Джулі МакФадден – паліативна медсестра, яка доглядає за людьми, які вмирають.

Нещодавно вона опублікувала допис у TikTok, в якому розповіла про те, що люди часто роблять, коли помирають, і виявила, що для них є звичайною справою видавати "передсмертний хрип". Вона пояснила: "Передсмертний хрип – це найбільш нормальна річ, яку можна очікувати наприкінці життя. Однак, якщо ви не звикли його чути, це може здатися найстрашнішим, що ви коли-небудь чули".

Розвінчуючи поширені хибні уявлення людей про смерть, вона показала, що передсмертний хрип не завдає людині болю чи страждань. Вона продовжила: "Наше тіло виробляє слину 24 години на добу 7 днів на тиждень, і наш мозок несвідомо наказує нам проковтнути цю слину, яка постійно утворюється в роті. Наприкінці життя тіло все ще виробляє слину в роті. Однак мозок більше не дає нам сигнал, щоб ми несвідомо її проковтнули. Крім того, ці м'язи тут дуже слабкі, тому ми насправді нічого не ковтаємо. Зазвичай людина перебуває у повній непритомності з роззявленим ротом, оскільки щелепні м'язи розслаблені".

Джулі пояснила, що через те, що у непритомної людини рот відкритий і збирається слина, коли вона дихає через рот, це може спричинити звук "булькання". Вона продовжила: "Люди чують його, але не розуміють. Вони автоматично припускають, що це йде з легень, і людина нібито тоне у власній рідині. Цього не відбувається. Насправді це просто невелика кількість слини, яка зібралася в роті. Це не турбує людину, тому що вона, зазвичай, повністю непритомна".

Заспокоюючи людей, Джулі додала, що навіть коли люди непритомні, вони демонструють ознаки занепокоєння мовою тіла. Іноді, продовжила вона, працівники госпісу намагаються приглушити хрипіння, використовуючи ліки, щоб висушити рот, підпираючи людину в ліжку або швидко повертаючи її, щоб слина витекла з рота.

Вона продовжила: "Зазвичай ми не відсмоктуємо слину, як це роблять у лікарні, тому що відсмоктування спричиняє ще більше слини. Це може здатися страшним, коли ви чуєте це вперше, тому корисно проінформувати себе про це, щоб ви знали, що це нормально і на що очікувати".

Потім Джулі дала тригерне попередження про те, що вона збирається поділитися відео зі звуком "хрипу смерті", що вказує на те, до чого слід прислухатися. Вона закінчила: "Пам'ятайте, весь сенс моєї спроби розповісти про це і дати вам можливість почути, як це звучить, полягає в тому, щоб допомогти нормалізувати цю дуже нормальну річ, яка стається в кінці життя. Так багато людей писали мені, що слухання передсмертного хрипу травмувало їх, і я відчуваю, що якби ми були поінформовані про це до того, як почули б його, і знали, що це таке, це могло б допомогти трохи зменшити і приглушити цей страх. Сподіваюся, це допоможе".

Глядачі відео в TikTok кинулися коментувати і ділитися власним досвідом:

Почула передсмертний хрип у неділю. Коли помер мій тато. Це не для слабких, це було жахливо

Це мене точно травмувало. Однієї миті я тримала бабусю за руку, а наступної почула передсмертний хрип... спустошливий…

Минулої неділі я втратив свою тітку... І я почув передсмертний хрип. Я знав, що це було, завдяки вашим відео, і зміг подумки підготуватися до її смерті... Дякую за ваші відео

Нагадаємо, раніше лікарка розповіла, про що найбільше жалкують люди, які вмирають. Також вона розповіла про їхні останні бажання.

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