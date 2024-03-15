Медсестра госпісу пояснила "погляд смерті", коли людина от-от помре

Медсестра госпісу поділилася своїми знаннями про явище, відоме як "погляд смерті", пояснивши справжнє значення цієї поширеної ознаки, яка означає, що хтось наближається до кінця свого життя.

Про це пише Mirror.

41-річна Джулі МакФадден – медсестра, яка допомагає людям наприкінці їхнього життя. Коли жила в Лос-Анджелесі, вона зібрала величезну кількість прихильників в Інтернеті, ділячись своїм розумінням того, як допомогти людям не боятися смерті.

Нещодавно вона опублікувала відео на YouTube, де розповіла про те, що люди часто роблять, коли помирають, і виявила, що їхні очі часто "застрягають", дивлячись в одну точку.

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Вона пояснила: "Якщо ви не знаєте багато про те, що відбувається в ваші останні хвилини, деякі речі відбуваються з більшістю людей. Одна з них називається "передсмертний погляд", коли погляд людини застрягає на якійсь частині кімнати, і що б ви не робили – навіть якщо ви клацнете пальцями просто перед її обличчям – вона не відведе очей. Іноді вони просто дивляться в простір. Іноді розмовляють з кимось, кого там немає. Іноді на їхніх обличчях з'являється широка усмішка, ніби вони бачать щось, що, очевидно, приносить їм радість. Це те, що ми називаємо "поглядом смерті".

Джулі поділилася, що часто разом із "поглядом смерті" люди також мають так звані "видіння кінця життя", коли людина, яка помирає, думає, що бачить когось, кого вона "зазвичай любить і впізнає", і того, хто вже "відійшов у вічність".

"Іноді вони розмовляють просто перед нами з цими людьми, яких ми не бачимо", – розповіла вона про дивні речі, що відбуваються.

Згадуючи одну моторошну історію, вона розповіла, як відвідала старого чоловіка, у якого були ознаки наближення кінця – він дивився "смертельним поглядом" і мав "видіння кінця життя". Вона пояснила, що за ним доглядала дружина, їм обом було майже по 100 років, і вони були разом 70 років.

"Я одразу полюбила цих двох. Вони були дуже-дуже-дуже милі. Він був, як я кажу, "приємно збентежений", – сказала Джулі, маючи на увазі, що він знав свою дружину, але не дуже добре розмовляв і не все розумів. Джулі помітила, що він усміхався до неї, потім відводив погляд, ніби щось бачив, а потім дуже широко усміхався. – І він продовжував це робити весь час, поки я була там... Коли він так робив, я не могла змусити його подивитися на мене. А потім він раптом широко усміхався".

Джулі поговорила з дружиною чоловіка про ці ознаки, оскільки вона завжди вважає, що сім'ї повинні знати, що це може означати, що людина може скоро померти. Пояснивши, що такі явища зазвичай стаються за декілька тижнів або місяць до смерті, Джулі не здивувалася, коли дружина поділилася з нею, що помітила, як її чоловік дивиться на неї "смертельним поглядом" декілька разів на день вже близько тижня.

Очевидно, коли дружині нарешті вдалося отримати від нього відповідь про те, на що він дивиться, що, як зазначила Джулі, не завжди відбувається, він сказав, що це був "Ісус". Джулі підкреслила, що суть історії полягала не в тому, що він бачив Ісуса, а в тому, що він був щасливий і усміхався.

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Однак далі історія набула дивного повороту. Під час свого візиту дружина привела Джулі до вітальні і почала показувати свої сімейні альбоми. Вона розповіла, що її сестра нещодавно померла, і, оскільки всі вони були близькі, вона не наважилася розповісти чоловікові про смерть сестри, думаючи, що це лише засмутить його, і він, ймовірно, швидко забуде про це.

Приблизно за тиждень після того, як вона приховала це від нього, вона здалася, відчуваючи провину, і вирішила розповісти чоловікові, що її сестра – його невістка – померла. На це він спокійно відповів дружині, що він і так знав, бо сестра йому розповіла. Джулі пригадала, що він розповів дружині: "Вона прийшла до мене минулого тижня і сказала, що померла". Водночас він сказав це усміхаючись, ніби йому це не було страшно. "У мене мурашки шкірою, коли я розповідаю цю історію", – зізналася медсестра.

Пізніше цього року Джулі планує випустити книжку під назвою Nothing to Fear, яку називають "втішним та інформативним посібником, що проливає світло на нашу подорож наприкінці життя".

Нагадаємо, раніше лікарка розповіла, про що найбільше жалкують люди, які вмирають. Також вона поділилася про їхні останні бажання.

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