Медсестра кинула роботу та продає дивакуваті знімки ніг за тисячі доларів: про що її просять клієнти

Тепер вона заробляє 6 тисяч доларів на місяць.

Британка розповіла, як заробляє статки завдяки фут-фетишистам.

Про це пише dailystar.co.uk.

28-річна Амелія з Лондона витрачає години на те, щоб її ноги мали розкішний вигляд заради легіону шанувальників, які платять їй великі гроші.

Колишня медсестра, яка раніше отримувала зарплату в 2 тисячі доларів, поділилася, що зараз заробляє близько 6 тисяч на місяць. Втім, їй доводиться виконувати всілякі дивакуваті забаганки клієнтів.

Зокрема, один шанувальник попросив її намастити пальці ніг лосьйоном, вигукуючи своє ім'я, тоді як інший хотів, щоб усі її ноги були вкриті печеною квасолею.

Але найхимерніше прохання, яке в неї було, це більше, ніж просто розім’яти їжу пальцями ніг.

"Мене попросили намалювати чітке обличчя на пальцях ніг та розіграти сцену. Я думаю, вони хочуть бачити, що я дбаю про свої ноги. Але, як я вже казала, будь-хто може просто зробити знімок гарних ніжок; те, що я пропоную, більше схоже на досвід. Я враховую потреби та бажання людини", - зазначила вона.

Щодо ідеального стану ніг, Амелія щотижня робить педикюр і робить безліч масажів стоп.

"Хоча шанувальники не можуть побачити ефект від масажу, особисто я вважаю, що розслаблена нога дає кращу картину. Насправді мені знадобилося лише декілька тижнів на створення контенту, щоб зрозуміти, що я можу заробляти серйозні гроші. Менше ніж за 6 місяців я вже заробила тисячі завдяки людям, які відкривають мої колекції та надсилають чайові. Це навіть без урахування запитів користувача!" - додала вона.

Нагадаємо, 56-річний мільйонер у 27-й раз провалив вступний іспит до університету. Він зізнався, що спробує востаннє наступного року.

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