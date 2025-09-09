Реклама

У Кентуккі, США, сталася кумедно-драматична історія: єнотеня, яке сп’яніло від ферментованих персиків, ледь не втопилося у сміттєвому баку, але було врятоване завдяки серцево-легеневій реанімації.

Про це пише LEX 18 news.

Місті Комбс, дипломована медсестра з відділу охорони здоров’я округу Летчер у місті Вайтсбург, розповіла, що разом із колегами помітила матір-єнота, яка у паніці бігала автостоянкою. Виявилося, що двоє її малюків потрапили до сміттєвого контейнера, що належить сусідньому спиртзаводу Kentucky Mist Moonshine.

Одного єнотика Комбс вдалося витягти за допомогою лопати. А от другий лежав обличчям донизу у воді на дні бака й був на вигляд мертвим.

«Всі навколо казали: «Воно мертве, воно не дихає». Він потонув і був повний води, можна було відчути воду, тому я одразу ж почала робити йому серцево-легеневу реанімацію», — пригадує Комбс в інтерв’ю.

Місті Комбс / © скриншот з відео

На відео видно, як жінка робить малюку непрямий масаж серця, перевертає його і легенько плескає по спині. І диво сталося — єнот раптово почав дихати.

Місті Комбс / © скриншот з відео

Після порятунку співробітники Управління рибного господарства та дикої природи Кентуккі відвезли тварину до ветеринарної клініки Isom до доктора Бена Корнетта.

Лікар підтвердив: так, єнот був добряче напідпитку. Йому дали рідини й залишили на ніч протверезіти.

Наступного дня пухнастика відпустили назад у дику природу — просто на парковку, де його зустріли мама та брат із сестрою.

Єнотика назвали Отіс Кемпбелл — на честь відомого міського п’янички з The Andy Griffith Show.

«Я була здивована, що він вижив, і це було просто дивовижно бачити те, що я допомогла повернути до життя», — поділилася емоціями Комбс.

