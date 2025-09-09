ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Місті Комбс

Місті Комбс / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
2 хв
Місті Комбс

Медсестра врятувала п’яного єнота за допомогою серцево-легеневої реанімації — фото

Єнотик, що сп’янів від ферментованих персиків, потрапив до смітника і мало не загинув.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Кентуккі, США, сталася кумедно-драматична історія: єнотеня, яке сп’яніло від ферментованих персиків, ледь не втопилося у сміттєвому баку, але було врятоване завдяки серцево-легеневій реанімації.

Про це пише LEX 18 news.

Місті Комбс, дипломована медсестра з відділу охорони здоров’я округу Летчер у місті Вайтсбург, розповіла, що разом із колегами помітила матір-єнота, яка у паніці бігала автостоянкою. Виявилося, що двоє її малюків потрапили до сміттєвого контейнера, що належить сусідньому спиртзаводу Kentucky Mist Moonshine.

Одного єнотика Комбс вдалося витягти за допомогою лопати. А от другий лежав обличчям донизу у воді на дні бака й був на вигляд мертвим.

«Всі навколо казали: «Воно мертве, воно не дихає». Він потонув і був повний води, можна було відчути воду, тому я одразу ж почала робити йому серцево-легеневу реанімацію», — пригадує Комбс в інтерв’ю.

Місті Комбс / © скриншот з відео

Місті Комбс / © скриншот з відео

На відео видно, як жінка робить малюку непрямий масаж серця, перевертає його і легенько плескає по спині. І диво сталося — єнот раптово почав дихати.

Місті Комбс / © скриншот з відео

Місті Комбс / © скриншот з відео

Після порятунку співробітники Управління рибного господарства та дикої природи Кентуккі відвезли тварину до ветеринарної клініки Isom до доктора Бена Корнетта.

Лікар підтвердив: так, єнот був добряче напідпитку. Йому дали рідини й залишили на ніч протверезіти.

Наступного дня пухнастика відпустили назад у дику природу — просто на парковку, де його зустріли мама та брат із сестрою.

Єнотика назвали Отіс Кемпбелл — на честь відомого міського п’янички з The Andy Griffith Show.

«Я була здивована, що він вижив, і це було просто дивовижно бачити те, що я допомогла повернути до життя», — поділилася емоціями Комбс.

Нагадаємо, в американському штаті Огайо єнот «спалив» свою господиню. Поліція затримала 55-річну мешканку Акрона Вікторію Відал за підозрою у зберіганні наркотиків.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie