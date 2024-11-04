Медсестра, яка стрибнула під потяг, вийшла заміж за машиніста, який врятував їй життя – фото

Медсестру, яка збиралася накласти на себе руки, стрибнувши під зустрічний потяг, врятував машиніст – і вона вийшла за нього заміж.

Про це повідомляє Daily Star.

33-річна матір трьох дітей Шарлотта Лей стояла на залізничних коліях, готова покінчити з собою, але майбутній чоловік, 47-річний Дейв Лей пригальмував і вийшов, щоб поговорити з нею протягом пів години. Він зміг безпечно доправити її на наступну платформу, де її зустріла поліція і направила до місцевої служби психічного здоров'я.

Наступного дня вона знайшла його на Facebook, щоб подякувати за доброту, яку він проявив у кризовий момент на станції Кроссфлаттс у Бредфорді, Велика Британія. Після того, як Дейв відповів на повідомлення Шарлотти, що він доступний, коли їй потрібно поговорити з кимось, вони почали обмінюватися повідомленнями на щоденній основі.

Вони зустрілися за кавою після двомісячного листування, а через три роки одружилися, коли Шарлотта була на 22-му тижні вагітності їхньою першою дитиною.

Шарлотта розповіла: "Наскільки я пам'ятаю, розмова була про буденні речі і про наше життя, але цього було достатньо, щоб подолати кризу. Життя вже не здавалося таким важким. Наступного дня я поставила собі за мету знайти людину, яка була такою доброю до мене. Через Фейсбук і деяких його колег я знайшла його. Тепер він мій чоловік. Ми одружилися, коли я була на 22-му тижні вагітності".

Шарлотта Лей з чоловіком / Фото: Georgie Beck Photography

У Шарлотти раніше діагностували великий депресивний розлад, тривогу, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та емоційно нестабільний розлад особистості. Вона сказала, що її спроба самогубства 2019-го була "імпульсивним рішенням" на шляху до роботи медсестрою в Національній службі охорони здоров'я.

Шарлотта сказала: "У день моєї спроби самогубства я точно не знаю, що мене до цього спонукало, але це було імпульсивне рішення. Я була вдягнена в уніформу, повністю готова до роботи, але щось було не так. Коли я вийшла з поїзда, я просто сіла на перон. Провідник запитав, чи зі мною все гаразд, і я відповіла, що так. Відчувши, що щось не так, він перепитав, чи я впевнена, і я відповіла "так", після чого поїзд рушив. Сидячи там, я ухвалила імпульсивне рішення зістрибнути з платформи. Я спустилася донизу колією і сіла, чекаючи. Я не знаю, хто підняв тривогу через мою присутність, але коли прибув наступний потяг, він сповільнив хід і зупинився далеко від мене".

Дейв вийшов і став на коліна перед Шарлоттою, перш ніж представитися. Він сказав їй, що вони будуть обговорювати все, "поки вона не почуватиметься достатньо комфортно", щоб сісти в поїзд.

Вони розмовляли пів години, після чого Шарлотта погодилася сісти в таксі, і її відвезли на станцію Скіптон, де залишили під опікою поліції. Дивно, але машиніст Північної залізниці Дейв ніколи не проходив жодних тренінгів з деескалації. Він каже, що просто "сказав все, що хотів сказати" іншим людям, які вчинили самогубство.

Шарлотта пригадала: "Якось я запитала його, чи проходив він коли-небудь тренінги з деескалації, тому що того дня він був блискучим. Він відповів, що ні. Він сказав, що просто сказав все те, що хотів би сказати іншим до мене, людям, з якими він ніколи не мав можливості поговорити. Я сподіваюся, що, поділившись моєю історією, люди зрозуміють, що хоча було б ідеально, якби ми всі мали спеціальну підготовку для подолання кризи психічного здоров'я, ми всі здатні допомогти, будучи емпатичними. Я все ще отримую підтримку мого психічного здоров'я зараз, і я думаю, що буду отримувати її завжди. Але я дуже вдячна Дейву за те, що він зупинився в той день і був таким терплячим і розуміючим. Я б зрозуміла, якби він не захотів мене слухати, але я просто хотіла сказати "дякую" за те, що приділив мені час і ставився до мене, як до людини".

Шарлотта Лей / Фото: NHS West Yorkshire ICB

Дейв відчув неабияке полегшення, почувши її голос, адже він "ніколи раніше не мав можливості" зійти з поїзда і поговорити з кимось у кризовій ситуації. Він розповів BBC: "Мені потрібно було знати, що з нею все гаразд. Я зв'язався з поліцією, щоб з'ясувати, що з нею сталося, і просто хотів переконатися, що вона в безпеці. Я відчував, що це мій обов'язок – переконатися, що з нею все гаразд. Ми з нею порозумілися на узбіччі траси. Було просто приємно мати можливість зробити щось корисне для когось".

Нагадаємо, новоспечена дружина хоче анулювати шлюб через поведінку чоловіка під час весілля. Вона дійшла такої думки через тиждень після свята.

Читайте також: