Медичне диво: жінка народила двійню від різних біологічних батьків

Сурогатна матір народила двійню з різними генами / © Getty Images

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В австралійському штаті Квінсленд жінка народила двійнят, які мають різні набори біологічних батьків. Ця медична аномалія виникла через фантастичний збіг природної незапланованої вагітності та процедури штучного запліднення в межах програми сурогатного материнства.

Про це пише The Guardian.

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Передісторія та несподіване відкриття

Ця історія розпочалася, коли австралійське подружжя почало шукати сурогатну матір, оскільки жінка народилася без матки і не могла виносити дитину самостійно. Через спільних друзів вони познайомилися з іншою парою, яка вже мала п’ятьох власних дітей і добровільно погодилася допомогти друзям втілити їхню мрію про батьківство.

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Процедура штучного запліднення та перенесення ембріона відбулася у квітні 2025 року, проте вже за два тижні перше ультразвукове дослідження приголомшило обидві родини новиною про двох плодів. Наступні генетичні тести розкрили неймовірну правду: дівчинка виявилася біологічною дитиною першого подружжя, тоді як хлопчик мав ДНК сурогатної матері та її чоловіка.

Як з’ясувалося, хлопчик був зачатий природним шляхом без жодного медичного втручання приблизно в той самий час, коли відбувалася процедура ЕКЗ. Хоча родина сурогатної матері зовсім не планувала поповнення, суд окремо зазначив, що цей малюк є абсолютно бажаним, а в листопаді 2025 року діти успішно з’явилися на світ в один день за допомогою кесаревого розтину.

Складна юридична колізія

Ця нетипова медична ситуація спровокувала складний процес у дитячому суді Квінсленда, адже місцеві закони про сурогатне материнство суворо забороняють розлучати рідних братів і сестер. Згідно з чинним законодавством, якщо внаслідок сурогатної вагітності народжуються двійнята, наказ про батьківство має видаватися одразу на обох дітей і передавати їх виключно одній парі батьків.

Проте суддя Джоді Вудрідж, детально вивчивши унікальні обставини справи, знайшла правовий вихід із цієї безпрецедентної пастки. Вона постановила, що хоча малюки фізично є «гестаційними близнюками», вони не вважаються біологічними братом і сестрою в розумінні закону, що дозволило суду офіційно визнати сурогатну матір та її чоловіка законними батьками їхньої генетичної доньки.

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Майбутнє дітей та психологічний зв’язок

Наразі малюкам виповнилося 10 місяців, і вони спокійно виховуються окремо у своїх біологічних родинах без жодних суперечок щодо батьківства. Перед судовим засіданням сторони спеціально найняли незалежного консультанта для підготовки фахового звіту щодо розв’язання цієї безпрецедентної ситуації.

У своєму звіті спеціаліст підкреслив, що факт спільного народження матиме величезне значення для обох дітей протягом усього їхнього життя. Психолог наголосив на ймовірності збереження тривалого емоційного та психологічного зв’язку між малюками, незважаючи на те, що вони зростають у різних сім’ях.

Обидві родини чудово розуміють усю серйозність та унікальність цього зв’язку, тому запевнили консультанта, що діти обов’язково зростатимуть, близько знаючи одне одного. Батьки домовилися зберігати абсолютну чесність та відкритість щодо походження дівчинки, щоб вона дорослішала з чітким усвідомленням свого місця у ширшій сімейній мережі.

Нагадаємо, на Буковині сім’я виховує дві пари двійнят — мама Марія Малиш народила дівчаток, а через вісім років — хлопчиків. Жінка розповіла, як це двічі почути на УЗД фразу «у вас буде двійня».

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