"Медичне лихо": десятки донорів сперми стали батьками понад 25 дітей кожний

Понад 85 донорів стали батьками понад 25 дітей

Реклама

Понад 85 донорів сперми перевищили дозволену кількість і стали батьками 25 та більше дітей в Нідерландах.

Про це повідомило NVOG (Королівське товариство акушерства та гінекології Нідерландів), йдеться у The Guardian.

Після запровадження нової системи реєстрації виявилося, що клініки з лікування безпліддя десятиліттями порушують чинні правила донорства сперми. А деякі з них навмисно використовували партії сперми більше 25 разів, обмінювалися спермою без необхідних документів або відома донорів і дозволяли таким чином донорам здавати сперму в кількох клініках.

Реклама

«Кількість так званих «масових донорів» має бути нульовою. Від імені всієї професії ми хочемо попросити вибачення. Ми не робили речі, як вони повинні були бути зроблені», — сказала гінекологиня Маріке Шоненберг.

Закон, який мав зменшити ризики незапланованого інцесту й генетичних аномалій, забороняє донорам бути батьками понад 25 дітей у Нідерландах ще від 1992 року. Однак через суворі закони про конфіденційність контроль був практично неможливим.

За її словами, від 2004 року, коли скасували право донорів на анонімність, статистика свідчить, що в Нідерландах було щонайменше 85 «масових донорів» (тих, хто став біологічним батьком щонайменше 25 дітей — ред.). А більшість із цих чоловіків стали біологічними батьками від 26 до 40 дітей, однак деякі з них мали від 50 до 75 дітей. Серед донорів щонайменше 10 — лікарі-репродуктологи, як-от Ян Карбаат, який незаконним шляхом став батьком щонайменше 82 дітей у своїй клініці, каже Шоненберг.

Найбільш плідний донор — Джонатан Джейкоб Меєр, який став героєм документального фільму «Чоловік із 1000 дітей», що став батьком щонайменше 550 дітей у всьому світі. Зокрема, понад 100 дітей Меєра зачаті в голландських клініках.

Також існує припущення, що в Нідерландах може бути щонайменше 3000 дітей, які мають 25 чи більше зведених братів і сестер. Водночас вона висловилася, що ці дані стали «медичним лихом».

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що чоловік зайнявся сексом із 200 жінками та народив 160 дітей.

Читайте також: