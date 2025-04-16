ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

"Медичне лихо": десятки донорів сперми стали батьками понад 25 дітей кожний

Генетичні ризики зростають через порушення клініками правил.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Медичне лихо": десятки донорів сперми стали батьками понад 25 дітей кожний

Понад 85 донорів стали батьками понад 25 дітей

Понад 85 донорів сперми перевищили дозволену кількість і стали батьками 25 та більше дітей в Нідерландах.

Про це повідомило NVOG (Королівське товариство акушерства та гінекології Нідерландів), йдеться у The Guardian.

Після запровадження нової системи реєстрації виявилося, що клініки з лікування безпліддя десятиліттями порушують чинні правила донорства сперми. А деякі з них навмисно використовували партії сперми більше 25 разів, обмінювалися спермою без необхідних документів або відома донорів і дозволяли таким чином донорам здавати сперму в кількох клініках.

«Кількість так званих «масових донорів» має бути нульовою. Від імені всієї професії ми хочемо попросити вибачення. Ми не робили речі, як вони повинні були бути зроблені», — сказала гінекологиня Маріке Шоненберг.

Закон, який мав зменшити ризики незапланованого інцесту й генетичних аномалій, забороняє донорам бути батьками понад 25 дітей у Нідерландах ще від 1992 року. Однак через суворі закони про конфіденційність контроль був практично неможливим.

За її словами, від 2004 року, коли скасували право донорів на анонімність, статистика свідчить, що в Нідерландах було щонайменше 85 «масових донорів» (тих, хто став біологічним батьком щонайменше 25 дітей — ред.). А більшість із цих чоловіків стали біологічними батьками від 26 до 40 дітей, однак деякі з них мали від 50 до 75 дітей. Серед донорів щонайменше 10 — лікарі-репродуктологи, як-от Ян Карбаат, який незаконним шляхом став батьком щонайменше 82 дітей у своїй клініці, каже Шоненберг.

Найбільш плідний донор — Джонатан Джейкоб Меєр, який став героєм документального фільму «Чоловік із 1000 дітей», що став батьком щонайменше 550 дітей у всьому світі. Зокрема, понад 100 дітей Меєра зачаті в голландських клініках.

Також існує припущення, що в Нідерландах може бути щонайменше 3000 дітей, які мають 25 чи більше зведених братів і сестер. Водночас вона висловилася, що ці дані стали «медичним лихом».

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що чоловік зайнявся сексом із 200 жінками та народив 160 дітей.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie