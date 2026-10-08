Медики назвали переваги для власників котів: як домашні улюбленці можуть впливати на здоров’я

Позитивний вплив котів

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Інші дослідження показали, що спілкування з котами може допомагати організму реагувати на стрес. Водночас учені наголошують, не всі виявлені переваги означають, що саме домашній улюбленець безпосередньо покращує здоров’я. Частина результатів свідчить про статистичний зв’язок, причини якого ще потрібно досліджувати.

Власники котів можуть мати нижчий ризик смерті від інфаркту

Одне з найцікавіших досліджень провели американські науковці під керівництвом лікаря Аднана Куреші. Його результати опублікували в журналі Journal of Vascular and Interventional Neurology.

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Дослідники проаналізували дані 4435 дорослих людей, серед яких 2435 повідомили, що мали котів на момент опитування або раніше. За учасниками спостерігали протягом приблизно 20 років.

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З’ясувалося, що серед людей, які раніше тримали котів, відносний ризик смерті від інфаркту міокарда був на 37% нижчим порівняно з тими, хто ніколи не мав кота. Результат зберігався після врахування низки інших чинників, зокрема віку, куріння, артеріального тиску та діабету.

Навіть 10 хвилин спілкування з котами можуть зменшити стрес

Ще одну цікаву перевагу виявили дослідники Університету штату Вашингтон.

У рандомізованому експерименті взяли участь 249 студентів. Їх розділили на чотири групи, одні безпосередньо спілкувалися з котами та собаками, інші спостерігали за цим, переглядали фотографії тварин або чекали своєї черги.

Учасники першої групи протягом 10 хвилин могли гладити тварин, гратися з ними та проводити поруч час. Після такого спілкування в них зафіксували нижчий рівень кортизолу — гормону, пов’язаного зі стресовою реакцією організму, — порівняно з іншими групами.

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Важливо, що в експерименті брали участь і коти, і собаки. Тому дослідження підтверджує користь короткочасного безпосереднього контакту з цими тваринами, але не дозволяє стверджувати, що саме коти знижують кортизол ефективніше.

Коти можуть допомагати людям почуватися менш пригніченими

Домашні тварини можуть відігравати важливу роль і в емоційному житті людини.

У 2024 році науковці опублікували систематичний огляд 21 дослідження, присвяченого зв’язку між взаємодією з домашніми тваринами та психічним здоров’ям під час пандемії COVID-19.

Вони виявили, що міцніший емоційний зв’язок із твариною в частині досліджень був пов’язаний із менш вираженими симптомами депресії та іншими психологічними труднощами.

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Водночас результати щодо тривожності виявилися неоднозначними. Сильна прив’язаність до тварини іноді супроводжувалася і вищим рівнем тривоги — наприклад, через хвилювання за її здоров’я або пов’язані з доглядом обов’язки.

Чи означає це, що варто завести кота заради здоров’я

Попри цікаві результати, науковці поки не мають достатніх підстав рекомендувати утримання кота як спосіб профілактики інфаркту, депресії чи інших захворювань.

Дослідження показують, що взаємодія з домашніми тваринами може приносити психологічний комфорт і впливати на фізіологічні показники стресу. Але користь залежить від конкретної людини, її стосунків із твариною та багатьох інших обставин.

Отже, найбільш переконливий висновок полягає в тому, що спілкування з котами може бути приємною частиною повсякденного життя та допомагати зменшувати стрес. А можливий зв’язок між утриманням котів і здоров’ям серця залишається перспективною темою для подальших досліджень.

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