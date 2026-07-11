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Ренато Байма Гая та Наяра Роберта Рібейро де Марінс із Бразилії встановили незвичайний світовий рекорд, продемонструвавши неймовірну швидкість поцілунків.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, за 30 секунд закохані встигли поцілуватися 195 разів, офіційно ставши рекордсменами у своїй категорії.

Досягнення набуло особливого символізму, адже було встановлене напередодні Міжнародного дня поцілунків, який щороку святкують 6 липня.

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32-річний Ренато та 33-річна Наяра розповіли, що вирішили побити рекорд разом, оскільки щиро вважають себе «найкращою парою у світі».

Закохані працюють лікарями та під час пандемії COVID-19 були серед медиків, які працювали на передовій. Пара перебуває у стосунках уже півтора року.

Для Ренато це далеко не перший світовий рекорд. Він уже відомий як серійний рекордсмен і раніше встановив декілька незвичайних досягнень, серед яких найшвидше встановлення та перекидання 10 книжок — за 6,68 секунди, а також найбільший кут повороту стопи серед чоловіків — 210,66 градуса.

За словами бразильця, нове досягнення стало для нього особливим. Він переконаний, що тепер є бразильцем із найбільшою кількістю світових рекордів. Крім того, чоловік хотів, щоб ім’я його коханої назавжди залишилося поруч із його власним у Книзі рекордів.

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Ренато, який має чорний пояс із тхеквондо, зізнається, що буквально «залежний від перемог» і постійно шукає нові виклики.

Під час рекордної спроби він був одягнений у футболку своєї улюбленої футбольної команди «Сан-Жозе». Чоловік блискавично цілував Наяру в щоку, а вона відповідала широкою усмішкою.

Втім, на цьому пара зупинятися не збирається. Наступною їхньою метою стане рекорд за найбільшою кількістю поцілунків за одну хвилину.

Наразі це досягнення належить японцям Черрі Йошітаке, більш відомому як Містер Черрі, та Куміко Сіраторі. Їм вдалося обмінятися 277 поцілунками за 60 секунд.

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Ренато зазначає, що його рекорди мають не лише розважальну мету. Він хоче надихати людей власним прикладом і поширювати позитивні меседжі.

«Я — донор кісткового мозку, у мене СДУГ, і я хочу довести, що люди зі СДУГ здатні на все, чого забажають», — сказав рекордсмен.

Він також сподівається, що його приклад заохотить більше жителів Бразилії брати участь у спробах встановити світові рекорди та потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, 69-річний дідусь став донором-рекордсменом. Стало відомо, скільки літрів крові він здав.

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