Шторми на Землі повторювалися кожні 405 тисяч років: вчені виявили дивовижну закономірність / © pixabay.com

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На Землі впродовж мільйонів років могла діяти закономірність, яка визначала періоди посилення та послаблення штормової активності. Науковці виявили, що потужні стародавні шторми повторювалися з дивовижною періодичністю — приблизно раз на 405 тисяч років. Це явище може бути пов’язане зі змінами земної орбіти під впливом гравітації інших планет Сонячної системи.

Про це пише ScienceAlert із посиланням на дослідження міжнародної групи науковців на чолі з геологом Шуюанем Ши з Китайського науково-дослідного інституту розвідки та розробки нафтових родовищ.

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Як вчені знайшли сліди стародавніх штормів

Дослідники зосередили увагу на осадових породах Сичуаньського басейну в Китаї. Вони зберігають сліди стародавнього тропічного моря, яке існувало приблизно пів мільярда років тому.

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Під час сильних штормів потужні хвилі та підводні течії піднімали з морського дна пісок, мул та інші відкладення, переносили їх і залишали новими шарами. Згодом ці відкладення ущільнювалися та перетворювалися на гірські породи.

Такі геологічні утворення називають темпеститами. Вони можуть зберігати свідчення штормової активності протягом сотень мільйонів років.

За допомогою методу циклічної стратиграфії, який дає змогу знаходити повторювані закономірності в осадових породах і зіставляти їх із циклами земної орбіти, науковці реконструювали приблизно 24 мільйони років геологічної історії.

У результаті вони виявили 59 циклів тривалістю близько 405 тисяч років кожен.

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Чому шторми повторювалися кожні 405 тисяч років

Аналіз показав, що сліди найпотужніших штормів частіше накопичувалися під час висхідної та пікової фаз кожного 405-тисячолітнього циклу.

У ці періоди відкладення були товстішими, грубішими та розташовувалися ближче одне до одного. Це свідчить про посилення штормової активності.

Натомість в інші фази циклу геологи знаходили тонші та дрібнозернисті шари, які траплялися значно рідше.

Чи можуть ці закономірності впливати на сучасний клімат

Науковці припускають, що в теплому кліматі кембрійського періоду, коли відбувалися досліджувані геологічні процеси, такі орбітальні зміни могли посилювати нагрівання тропічних океанів.

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Це, своєю чергою, могло збільшувати обмін енергією між океаном та атмосферою, створюючи сприятливіші умови для виникнення потужних штормів.

Втім, дослідники наголошують, що остаточно довести цей зв’язок поки не вдалося. На формування геологічних відкладень могли впливати й інші чинники, зокрема зміни рівня моря, кількість доступних осадових матеріалів та умови їхнього збереження.

Також залишається невідомим, чи діє подібна закономірність у сучасному кліматі. Земля сьогодні має зовсім інші кліматичні умови, ніж у кембрійському періоді, тому автоматично переносити виявлену закономірність на сучасну штормову активність не можна.

Попри це, відкриття може допомогти науковцям краще зрозуміти кліматичну історію нашої планети та відновлювати картину природних змін, які відбувалися сотні мільйонів років тому.

Раніше дайвери знайшли місто, поглинуте морем 700 років тому.

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