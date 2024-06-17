Механік побудував найшвидшу у світі тачку: яку відстань вона долає за годину

Ідея створення виникла у нього під час посиденьок у пабі.

Автомеханік із Пембрукширу, Англія, Ділан Філліпс нещодавно встановив новий рекорд Гіннеса за найшвидшу у світі тачку, яка здатна розвивати швидкість до 84 км/год.

Як пише ВВС, ідея надшвидкої моторизованої тачки виникла в пабі, після декількох келихів пива, але Ділан, будучи майстром, вирішив, що це саме той божевільний проєкт, над яким він хотів би попрацювати.

38-річний механік почав працювати над тачкою у своєму сараї в Кримичі, Пембрукшир, і незабаром у нього вже була робоча пробна версія. Під час тест-драйву він розвинув швидкість 59 км/год, і саме тоді він почав шукати світовий рекорд на найшвидшу тачку у світі. Він дізнався, що рекорд Гіннеса становить 74 км на годину, і вирішив, що варто спробувати побити його.

"Зрештою, я побудував тачку заради розваги. У невеликому тренувальному заїзді, бавлячись, я розігнався до 59 км/год, а потім мене запитали, чи існує рекорд швидкості на суші", - розповів Філліпс в інтерв'ю. "Так що мені довелося з'ясувати, чи існує цей рекорд, і вирішити його встановити. Тож це був просто випадок, коли я дізнався, що рекорд існує, а потім вирішив щось зробити з цією ідіотською штукою, яку я збудував".

Найшвидша у світі тачка / Фото: guinnessworldrecords.com

Ще трохи попрацювавши зі своєю божевільною тачкою, Ділан Філліпс був готовий кинути виклик рекорду Гіннеса на змаганнях Straightliners Speed Week 2024 на аеродромі Елвінгтон в Йоркширі. Після двох заїздів через швидкісну пастку на 100-метровій дистанції англійський механік побив старий рекорд швидкості (74 км/год), розвинувши швидкість 83 км/год.

Швидкість Філліпса може здатися не надто приголомшливою для автомобіля чи мотоцикла, але вона неймовірно швидка і небезпечна для тачки без підвіски і з гальмами лише на передніх колесах.

"Це незручно і це жахливо", - каже Філліпс. "Уповільнення – це проблема, адже гальма лише спереду. До речі, я не з'їжджав з неї і не мав з нею жодних неприємностей, просто вона незручна. Після декількох поїздок на ній починає боліти спина, тому що в неї немає підвіски, і вона просто трясеться на шматки".

Рекорд Ділана був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса в травні, але поки що було оприлюднено дуже мало технічних подробиць про його моторизовану тачку.

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