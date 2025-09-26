"Мене всю трусить": українку злякало, те що вона побачила в посилці з Китаю (фото)

Посилки

В Україні жінка отримала несподівану посилку з китайського маркетплейса. Замість дитячої іграшки в коробці було два яйця та жива маленька черепаха.

Про це Євгенія Ярошенко розповіла в Threads.

Вона замовила набір для розкопок, однак після отримання посилки виявила, що в дорозі з одного з яєць вилупилося черепашеня.

Черепашеня. Фото: Threads

Спершу дівчина звернулася до штучного інтелекту, аби той допоміг визначити, що саме їй надіслали. ChatGPT припустив, що це може бути алігаторова черепаха — вид із Північної Америки, який у дорослому віці важить до 80 кг та може бути небезпечним. Згодом жінка з’ясувала, що мова йде про китайську черепаху, яка виростає до 20–27 см і харчується рослинами, рибою та хробаками.

Історія викликала чимало коментарів у соцмережах. Дівчину жартома порівнювали з «Матір’ю драконів» із серії романів Джорджа Мартіна. Користувачі зазначали, що подібні випадки вже траплялися, коли замість дитячих наборів для розкопок людям приходили живі черепахи. Деякі з коментаторів, які мають досвід у догляді за екзотичними тваринами, запропонували свої поради.

Наступного ранку Євгенія повідомила, що черепашка пережила ніч і почувається добре. Вона показала, як випускала її походити, і додала, що родина підбирає необхідне для утримання та шукає тераріум.

Черепашеня. Фото: Threads

Попри хвилю інтересу, авторка відмовилася поширювати посилання на товар.

«Ні, ні в якому разі не давайте! Чим більше людей купуватимуть, тим вищий попит буде на такі товари — а це к*пець яке знущання з тварини! Чим менший попит, тим менше такі товари будуть поширені. Хто хоче черепашку — велкам в зоомагазин», — зазначили в коментарях.

