«Мені показали двері до раю»: жінка розповіла, яка думка повернула її із потойбічного світу

Дивовижні історія повернення із раю / © Pixabay

Реклама

Жінка пережила клінічну смерть, яка тривала понад 10 хв. Вона розповіла, що зустріла ангелів, відчула неперевершений спокій і побачила двері до раю, але одне видовище переконало її повернутися до життя.

Про це пише Mirror.

Через декілька місяців після самогубства чоловіка Розмарі Торнтон дізналася про рак другої стадії. Невдовзі після встановлення діагнозу їй зробили біопсію та виписали, незважаючи на сильну кровотечу.

Реклама

Під час душу жінці стало погано, і вона вирішила викликати допомогу. Швидка доправила її до відділення невідкладної допомоги, де, за її словами, їй дали морфін, але вона продовжувала втрачати кров. Це призвело до падіння артеріального тиску. Торнтон лише пам’ятає, як заснула, а тоді її нібито раптово і насильно викинуло з тіла.

«Наче тост вискочив з тостера. Моє серце зупинилося. Насправді, ти не вмираєш, ти мертвий. Почуття провини, самозвинувачення, тривога, смуток, біль, жаль… кожна негативна емоція, яку ви тільки можете собі уявити, — це те, що я залишила позаду», — сказала вона.

Двері до раю

Розмарі опинилася в яскраво-білій кімнаті, сповненій туману, з єдиними дверима попереду.

«Я знала, що ці двері… це те, що гарантуватиме, що я не повернуся», — сказала вона.

Реклама

Тоді вона почала рухатися до них, але зупинилася, щоб поставити останнє запитання. Вона запитала: «Чи це божественна воля щодо мого життя, що лікарська помилка відправляє мене до раю?». Їй відповіли, що ні — рішення все ще за нею.

За її словами, коли вона збиралася відчинити двері до раю, то побачила видіння медсестри з відділення невідкладної допомоги, яка раніше її втішала.

Яка думка повернула жінку із того світу

«О, люба, ми не дозволимо тобі померти», — сказала медсестра. У видінні медсестра була сама, ридаючи.

Вона сказала: «Ця медсестра нахилилася вперед, сховавши голову в руках, і нестримно ридала. І я спостерігаю за цим. Я знаю, що вона не може мене чути, бачити мене, відчувати мене. Я усвідомила: це як те саме горе та відчай, які відчувала з моменту смерті чоловіка. Якщо я можу позбавити хоча б одну людину стільки болю, я маю повернутися».

Реклама

Тоді Розмарі відпустила руку з дверей і знову опинилася на лікарняній каталці.

«Не було жодного свисту назад… Я просто повернулася», — додала жінка.

Пізніше лікарі повідомили їй, що вона була мертва більше десяти хвилин тому після внутрішньої кровотечі. А пізніші обстеження не виявили жодних слідів раку, який їй раніше діагностували.

Нагадаємо, археологи знайшли «двері у потойбічний світ» у давньоєгипетській гробниці в селищі Саккара, що у Єгипті.

Реклама

Новини партнерів