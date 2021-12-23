Мер Івано-Франківська застряг у ліфті та спізнився на прямий ефір із запитаннями до влади (фото)

Міського голову звільняли із пастки працівники аварійної служби.

Увечері в четвер, 23 грудня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті муніципальної телерадіокомпанії “Вежа”, коли піднімався до студії для участі у прямому ефірі.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міський голова повинен був стати учасником програми “Запитай у влади”, на якій мешканці міста в прямому ефірі обговорюють місцеві комунальні проблеми.

“Застряг в ліфті на Вежі! Ефір може бути зірваний”, - написав за декілька хвилин до початку програми Марцінків, опублікувавши селфі з ліфта.

Визволяти мера із ліфтової пастки довелося аварійній бригаді. Операція з порятунку тривала недовго, але в телеефірі Руслан Марцінків, за його ж словами, провів тільки 20 хвилин.

Facebook / Руслан Марцінків

У коментарях до цього допису івано-франківці припустили, що ліфт поламався, оскільки був не освячений. Тим самим Марцінківу нагадали, як у 2015 році під час виборів міського голови Івано-Франківська штаб Руслана Марцінківа ініціював освячення відремонтованого ліфта у будинку на вулиці Степана Бандери.

Ще один мешканець міста, мабуть, запідозривши, що сьогодні у міського голови не “його день”, порадив йому бути обережнішим, повертаючись додому.

“Як будете їхати по Дудаєва, дивіться, щоб не зловили яму. Водоекотехпром підігнав новорічний ніштячок”, - попередив доброзичливий франківець, опублікувавши фото розритої комунальниками дороги.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську в одному із розважальних центрів у кріслі кінотеатру застряг школяр. Рятувальникам довелось вирізати дитину.

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