Мер міста одружився з крокодилицею: шлюбний союз молодята закріпили поцілунком

У мексиканському містечку Сан-Педро-Уамелула у штаті Оахака місцевий мер Віктор Уго Соса одружився з самкою крокодила на ім’я Алісія Адріана, щоб здійснити давній ритуал заради процвітання та достатку для своїх співгромадян.

Про це повідомляє France24.

Перед одруженням “нареченій”, семирічній рептилії, яку під час церемонії називають “маленькою принцесою”, зав'язали пащу мотузкою, щоб ніхто з учасників обряду не постраждав.

“Я приймаю цю відповідальність, тому що ми любимо одне одного: ось що важливо, не може бути шлюбу, якщо ми не любимо одне одного. Ми любимо одне одного, і я згоден одружитися з принцесою”, — урочисто сказав мер.

Також читайте Психологи назвали 9 фраз, які зроблять стосунки у парі міцнішими

Цей багатовіковий ритуал корінних громад сягає корінням у доіспанські часи. Його мета - просити у природи процвітання та достатку. Місцеві жителі вірять, що рептилія є божеством, яке представляє матір-природу, а її шлюб із лідером корінного населення символізує союз людей із божеством.

Перед весіллям Аліцію Адріану водять від дому до дому в зеленій спідниці, чорній блузці- хуіпілі та головному уборі з кольорових стрічок, щоб місцеві жителі танцювали з нею. Потім у білій весільній сукні зі срібними оздобами крокодилиця приїхала до ратуші, щоб вийти заміж за міського голову.

Після весілля мер танцює з дружиною під ритми традиційної музики. Танець закінчується поцілунком, який скріплює цей шлюбний союз.

"Сьогоднішнє весілля робить нас дуже щасливими, тому що ми святкуємо об'єднання двох культур. Люди щасливі", - сказав мер Віктор Уго Соса.

Нагадаємо, британська співачка Brocarde, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, звернулася за консультацією з питань шлюбу через медіума і тепер подумує про вигнання нечистої сили.

Читайте також: