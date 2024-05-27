Мер потрапив за ґрати через зв'язок із ворожкою: що вони накоїли

Чиновник оплатив грошима з бюджету ремонт у будинку ворожки та її розкішний відпочинок на відомих курортах.

У місті Агде у Франції спалахнув скандал – місцевого мера Жиля д'Етторе та місцеву ворожку Софію Мартінес звинуватили в корупції та розкраданні коштів.

Про це повідомляє BBC.

Як розповіли прокурори, протягом чотирьох років Мартінес, яка стверджувала, що вміє розмовляти з мертвими, маніпулювала д'Етторе, видаючи свій голос за повідомлення з потойбічного світу. Зокрема, коли мер попросив ворожку зв’язати його з померлим батьком, їй це начебто вдалося. Під час сеансів голос Мартінес раптово змінювався і набував тону батька д'Етторе.

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Повідомляється, що ворожка мала чудові навички черевомовця. Тож мер отримав тисячі таємничих дзвінків від "голосів" мертвих, зокрема "ангелів". Деякі з них закликали посадовця допомогти ворожці.

Стверджується, що під впливом цих сеансів д'Етторе найняв на роботу кількох членів сім'ї Мартінес, оплатив держкоштом ремонт у її будинку та розкішний відпочинок у Полінезії і Таїланді. Місцеві підприємці виконали частину робіт безплатно, бо побоювалися втратити контракти з мером.

Адвокати сторін мають протилежні погляди на ситуацію. Як стверджує захисник Мартінес, вона визнає те, що зрадила довіру мера, але запевняє, що не маніпулювала ним. Натомість адвокат д'Етторе переконує, що ворожка скористалася слабкістю його підзахисного для особистої вигоди.

Частина жителів міста Агде вбачає у цьому скандалі сексуальний підтекст, інші ж звинувачують мера у розтраті державних коштів.

Наразі д'Етторе та Мартінес перебувають під вартою для запобігання тиску на свідків. Ворожку перевели до окремої камери після нападу на неї інших засуджених: ті звинуватили жінку в чаклунстві.

До слова, жінка, яка "померла" після удару блискавки, розповіла, що повернулася до свого тіла з дивною новою силою.

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