Мережу налякав дивний черв'як, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева

У Мережі обговорюють черв'яка, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева.

На кадрах, яке опублікував ladbible.com, видно, як у чоловіка на долоні повзає червоний хробак. Він рухається та виділяє павутиння, яке нагадує коріння. При цьому чоловік поводиться доволі спокійно.

Фото: ladbible.com

А от користувачам це здалося чимось іншопланетним. Так, юзери навіть порівняли істоту з чимось, що можна побачити у фільмі "Зоряний шлях". Інші ж писали, щоб черв'яка скинули з орбіти.

Як виявилося, це стрічковий черв'як типу немертина. Його біле павутиння відоме як "хоботок". Він використовує його, щоб упіймати свою здобич, в основному молюсків та равликів. Павутиною хробак затягує упійману істоту до рота та їсть її.

Також стрічковий черв'як випускає своє павутиння для захисту, якщо хижак підійде до нього надто близько.

Нагадаємо, в Індії 22-річний чоловік помер після нападу тигра. У цей момент він справляв потребу.

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