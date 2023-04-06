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Мережу налякав дивний черв'як, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева

Мережу налякав дивний черв'як, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
597
Час на прочитання
1 хв
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Мережу налякав дивний черв'як, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева

Фото: ladbible.com

Ролик став вірусним.

У Мережі обговорюють черв'яка, який випльовує павутину, схожу на корінь дерева.

На кадрах, яке опублікував ladbible.com, видно, як у чоловіка на долоні повзає червоний хробак. Він рухається та виділяє павутиння, яке нагадує коріння. При цьому чоловік поводиться доволі спокійно.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

А от користувачам це здалося чимось іншопланетним. Так, юзери навіть порівняли істоту з чимось, що можна побачити у фільмі "Зоряний шлях". Інші ж писали, щоб черв'яка скинули з орбіти.

Як виявилося, це стрічковий черв'як типу немертина. Його біле павутиння відоме як "хоботок". Він використовує його, щоб упіймати свою здобич, в основному молюсків та равликів. Павутиною хробак затягує упійману істоту до рота та їсть її.

Також стрічковий черв'як випускає своє павутиння для захисту, якщо хижак підійде до нього надто близько.

Нагадаємо, в Індії 22-річний чоловік помер після нападу тигра. У цей момент він справляв потребу.

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Дата публікації
Перегляди
597
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