Мережу насмішила записка власника хитрої кішки про її акторські здібності – фото

Записка, залишена господарем кішки, яка попереджала про її драматичні схильності, змусила людей сміятися після того, як вона була поширена в соціальних мережах.

Про це пише Mirror.

У кумедному листі, залишеному біля супермаркету у Ліверпулі, йдеться: "Будь ласка, не годуйте чорно-білого кота. Мене звуть Лілі, і я живу на вулиці Кеньон. Я акторка! Я люблю увагу! Я люблю їжу! Це дуже люб'язно з вашого боку, але, будь ласка, припиніть мене годувати, бо я менше часу проводитиму вдома. Дякую!".

Кішка Лілі / Фото: reddit

На фото поруч з написом від руки сидить сама Лілі, яка, схоже, не поспішала залишати своє зручне і прибуткове місце біля магазину.

Опубліковане на Reddit зображення та історія швидко набули популярності, отримавши понад 4 000 голосів "за" і сотні коментарів від людей, які самі помітили знамениту кішку:

Я познайомився з цією кішечкою тиждень чи два тому, гарненька така, спостерігала за птахами з кущів на узбережжі льодовика. Підійшла до мене, щоб погладити, а потім продовжила свій веселий шлях

Те ж саме, вона дуже дружелюбна, але я думаю, що половина проблеми в тому, що вона сидить у місцях, які створюють враження, ніби їй потрібна допомога. Не думаю, що я б зупинився, щоб погладити її і перевірити, чи все гаразд, якби вона сиділа на стіні або на траві, я б просто подумав, що вона займається звичайними котячими справами

Востаннє, коли я її бачила, вона сиділа посеред доріжки, тому не можна було не помітити її і не подумати, що їй може знадобитися допомога. А перед тим вона розвалилася на шматку картону, як безхатько, з декількома відкритими порожніми банками з-під котячого корму. Вона – акторка

Я зустрічався з нею ще в червні! Вона намагалася вкрасти мій шоколад і кільця цибулі, лол

Цікаво, у неї є декілька табличок в різних місцях?

Нагадаємо, нещодавно кота знайшли повністю вкритим цементом та врятували. На щастя, з пухнастим все гаразд.

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