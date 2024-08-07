Мережу обурило відео, як наречений Ярослави Магучіх зустрів її в аеропорту: "Неприємний тип"

Користувачів TikTok розлютила поведінка нареченого новоспеченої олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.

Так, місяць тому, 7 липня, українка встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок під час змагань на етапі Діамантової ліги у Парижі. Перед Олімпіадою-2024 стрибунка ненадовго повернулася додому.

Із Франції Магучіх прилетіла до Польщі, де її зустрів коханий Назар. Момент зафільмували на камеру очевидці, які опублікували ролик у Мережі.

Юзерів обурила поведінка бойфренда 22-річної Ярослави. Мовляв, що Назар пройшов повз та тицьнув їй букет троянд, а не обійняв та не поцілував обраницю. Натомість він одразу почав шукати свою маму – тренерку спортсменки Тетяну Степанову.

Користувачі зацькували хлопця у коментарях: "Щось він дивно її привітав", "Наречений забув про наречену і побіг спершу до мами… Ярослава матиме про що подумати", "Треш, вона варта кращого", "Встановила рекорд і така зустріч коханого? Вона варта більшого, красива, позитивна дівчинка", "Взагалі неприємний тип. Нехай з мамою і одружується", "Сумно за чемпіонку".

Ярослава Магучіх із нареченим / Фото: instagram.com/vend_159

Нагадаємо, Магучіх після "золота" обурилася участю росіян в Олімпіаді-2024. Ярослава вкотре засудила допущення атлетів з держави-агресорки на міжнародну арену.

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