Мережу підкорив собака, який катає за кермом човна свого господаря з пивом – курйозне відео

Чоловік навчив свого пса "кермувати".
У Мережі став вірусним ролик із собаком за кермом човна.
Пса та його господаря помітили у Ріверв'ю, штат Флорида, США.
У відео, яке розмістила в TikTok користувачка на ім'я Джесс, видно, як собака тримає лапи на кермі невеликого моторного човна, поки його господар відпочиває на задньому сидінні з пивом.
@jess.es.castillo ♬ Fast Car - Luke Combs
Відео з домашньою твариною зібрало понад 15,3 млн переглядів і багато користувачів назвали собаку "призначеним водієм".
Як розповіла жінка, вона бачить цю парочку щоп’ятниці, коли приходить до бару на пляжі.
@jess.es.castillo we see this dog driving the boat every Friday we come to this bar #dogdrivingboat #funnydogvideos #beershed #riverveiwfl ♬ Boat Ride - Brian Kelley
У коментарях ошелешені юзери вибухнули повідомленнями:
- Собака такий: "Ні, брате, ти забагато випив, я підвезу"
- Собака: "Я ж казав тобі не пити ті останні два шоти"
- Тепер чоловік може спокійно пити і не боятися поліції. Він же не за кермом!
- Цей чолов’яга проживає своє найкраще життя
- Мені теж потрібен такий пес!
Нагадаємо, жінка спантеличила, як декілька днів мила руки шматком сиру. Вона припустила, як так могло статися.
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