Мережу підкорив собака, який катає за кермом човна свого господаря з пивом – курйозне відео

У Мережі став вірусним ролик із собаком за кермом човна.

Пса та його господаря помітили у Ріверв'ю, штат Флорида, США.

У відео, яке розмістила в TikTok користувачка на ім'я Джесс, видно, як собака тримає лапи на кермі невеликого моторного човна, поки його господар відпочиває на задньому сидінні з пивом.

Відео з домашньою твариною зібрало понад 15,3 млн переглядів і багато користувачів назвали собаку "призначеним водієм".

Як розповіла жінка, вона бачить цю парочку щоп’ятниці, коли приходить до бару на пляжі.

У коментарях ошелешені юзери вибухнули повідомленнями:

Собака такий: "Ні, брате, ти забагато випив, я підвезу"

Собака: "Я ж казав тобі не пити ті останні два шоти"

Тепер чоловік може спокійно пити і не боятися поліції. Він же не за кермом!

Цей чолов’яга проживає своє найкраще життя

Мені теж потрібен такий пес!

Нагадаємо, жінка спантеличила, як декілька днів мила руки шматком сиру. Вона припустила, як так могло статися.

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