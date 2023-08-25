Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Мережу підкорив собака, який катає за кермом човна свого господаря з пивом – курйозне відео

Мережу підкорив собака, який катає за кермом човна свого господаря з пивом – курйозне відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
2128
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мережу підкорив собака, який катає за кермом човна свого господаря з пивом – курйозне відео

Собака за кермом човна / Фото: скриншот з відео

Чоловік навчив свого пса "кермувати".

У Мережі став вірусним ролик із собаком за кермом човна.

Пса та його господаря помітили у Ріверв'ю, штат Флорида, США.

У відео, яке розмістила в TikTok користувачка на ім'я Джесс, видно, як собака тримає лапи на кермі невеликого моторного човна, поки його господар відпочиває на задньому сидінні з пивом.

@jess.es.castillo ♬ Fast Car - Luke Combs

Відео з домашньою твариною зібрало понад 15,3 млн переглядів і багато користувачів назвали собаку "призначеним водієм".

Як розповіла жінка, вона бачить цю парочку щоп’ятниці, коли приходить до бару на пляжі.

@jess.es.castillo we see this dog driving the boat every Friday we come to this bar #dogdrivingboat #funnydogvideos #beershed #riverveiwfl ♬ Boat Ride - Brian Kelley

У коментарях ошелешені юзери вибухнули повідомленнями:

  • Собака такий: "Ні, брате, ти забагато випив, я підвезу"
  • Собака: "Я ж казав тобі не пити ті останні два шоти"
  • Тепер чоловік може спокійно пити і не боятися поліції. Він же не за кермом!
  • Цей чолов’яга проживає своє найкраще життя
  • Мені теж потрібен такий пес!

Нагадаємо, жінка спантеличила, як декілька днів мила руки шматком сиру. Вона припустила, як так могло статися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2128
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація