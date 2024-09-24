Мережу шокували яйця з білим жовтком: відомо, чим годують курей для такого ефекту (фото)

Фотографії варених яєць з білим жовтком стали вірусними в японських соціальних мережах, і тисячі людей запитують, чи є вони справжніми, чи просто зміненими у фотошопі.

Як пише Oddity Central, усе почалося з допису в Х Цуди Джунко, головного редактора онлайн-журналу Design no Hikidashi, який містив фотографію вареного яйця, розрізаного навпіл. Здавалося б, це не найцікавіша публікація, але вона стала вірусною з дуже інтригувальної причини – варений жовток був приблизно таким же білим, як і білок навколо нього. Сам Джунко висловив своє здивування, стверджуючи, що чув про цей сорт окінавських яєць з білим жовтком, але ніколи не уявляв, що він може бути настільки білим.

Яйця з білим жовтком / Фото: x.com/tsudajunko

Допис не містив жодної інформації про походження яєць або про те, що робить їхній жовток білим, але після того, як його публікація завірусилася, один користувач X пояснив, що яйця відомі під назвою "шіротама" і походять з садівничої ферми Накамура в місті Ітоман, Окінава, також відомої як найпівденніша куряча ферма в Японії.

Що стосується незвичайного кольору жовтка, то його нібито отримують, додаючи до звичайного корму курки рис, який змушує жовток біліти під час варіння. Яйця найчастіше використовують для приготування білого омурісе (рисового омлету) та білого тамагоякі.

Яйця з білим жовтком / Фото: x.com/Ritta_wander

Такі біложовткові яйця регулярно продаються у відділі яєць на фермерському ринку Ітоман.

Нагадаємо, жінка закричала, коли побачила яйце з рожевим білком. Відомо, чи можна його їсти.

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