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Мережу вразило відео зустрічі двох голодних акул із морським крокодилом

Мережу вразило відео зустрічі двох голодних акул із морським крокодилом

Daily Mail

На кадрах видно, як дві медсестри-акули кружляють навколо морського крокодила. 

У Західній Австралії рибалки зазнімкували момент зустрічі голодних акул із великим морським крокодилом

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що відеоролик був записаний в регіоні Кімберлі ще в травні 2017 року, однак лише нещодавно сплив в Instagram. 

На кадрах видно, як дві рудувато-коричневі медсестри-акули кружляють навколо нерухомого морського крокодила. 

Вказується, що медсестри-акули, попри страхітливий вигляд, є доволі пасивними і харчуються переважно дрібною рибою. Водночас морські крокодили є пристосованими хижаками, які можуть поїдати навіть великих білих акул.

Мережу вразило, що жодна зі сторін не напала на іншу, а дехто з користувачів навіть написав: "Хто сказав, що ми всі не можемо ладнати?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jeremy Tucker (@jtux)

Як повідомлялося, розлючена самка африканського слона напала на крокодила, який викрав мале слоненя на мілководді річки Замбезі у Замбії. Цей напад велетенського звіра зафіксував під час сафарі турист із Данії Ганс Хенрік Хаар.

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