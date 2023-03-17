Мережу здивувало теля з кумедною плямою на боці - фото

До корови ставитимуться як до домашнього улюбленця.

У Західному Гіппсленді, що в Австралії, народилося теля з незвичайною міткою.

Так, фермери Меган і Баррі Костер були здивовані, виявивши на боці у тварини "усміхнене обличчя".

Через незвичне маркування смайлика до тварини ставитимуться, як до домашнього улюбленця. Про це пише ladbible.com.

Фото: ladbible.com

Пара, яка розводить близько 700 корів на рік, поділилася, що ніколи не бачила нічого подібного.

"Ми бачили кілька сімок або сердець на голові і кілька дивних міток, але ми ніколи раніше не бачили нічого схожого на смайлик", - сказала Костер.

Таким чином, теляті дали ім'я "Щасливчик". Тепер воно назавжди житиме на фермі.

Нагадаємо, британський блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Тепер він просить компанію розщедритися та все ж таки виплатити йому частину призових грошей.

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