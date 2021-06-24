Мережу зворушила історія знайденого у пляшці послання, відправленого 95 років тому

Донька автора впізнала почерк тата і в День батька зв'язалася з власницею знахідки.

Американка Дженніфер Даукер усе літо проводить водні екскурсії в Мічигані. Нещодавно під час підводного плавання в річці Чебойган вона виявила пляшку із посланням, написаним у 1926 році.

Про це повідомляє CNN.

Власниця компанії Nautical North Family Adventures саме чистила скляне дно свого човна Yankee Sunshine, коли помітила старомодну зелену пляшку на глибині близько трьох метрів.

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"Спочатку я думала, що це просто крута пляшка, а потім, коли я підняла її ще під водою, то прочитала напис (...) Це було щось на кшталт: "Чорт, забирай! У нас тут є повідомлення у пляшці. Класно!" - поділилася жінка.

За її словами, пляшка виявилася приблизно на 2/3 заповненою водою. Посудина ще мала частину пробки всередині, але герметичність з роками погіршилася.



Даукер змогла вилучити папір за допомогою невеликого інструменту і обережно розгорнула, щоб прочитати. "Чи поверне лист той, хто знайде цю пляшку, Джорджу Моррову (...)?" - йшлося у посланні.

Помічник американки Роб Хеммер, який працює в місцевому музеї, порадився з колегами і вирішив покласти лист у морозильну камеру. Але спершу Даукер зазнімкувала послання і оприлюднила його на своїй сторінці у Facebook в надії дізнатися більше інформації про відправника.

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"Я припустила, що ми все швидко відстежимо і на цьому історія закінчиться, - продовжила вона. - Вже було пізно тієї ночі і я пішла спати".

Вранці Даукер виявила, що її публікація стала вірусною в Мережі. Дописом поділилися понад 100 тисяч разів, а коментарі під ним залишили понад шість тисяч користувачів.

У День батька з жінкою зв'язалася Мішель Прімо, яка впізнала почерк свого тата, хоча записка була написана приблизно за 20 років до її народження.



Прімо розповіла, що не зареєстрована у Facebook і дізналася про знахідку випадково. Її батькові було 17 або 18 років, коли він написав послання і кинув його в річку.



"Я просто бачу, як він виходить і робить це, тому що це був його день народження, - поділилася жінка. - Я точно не знаю. Але це просто схоже на те, що він би зробив".

Вона зауважила, що її тато завжди був сентиментальним. Так, вони разом не раз залишали послання в пляшці під час сімейного кемпінгу на озері чи ремонту в підвалі.

Батько Прімо помер у 1995 році. Вона розповіла, що знахідка повернула їй чимало гарних спогадів. Жінка відмовилася забирати послання і вирішила залишити його у Даукер: "Вона знайшла його, і це збереже пам'ять про мого тата".

Тепер власниця листа планує помістити його у рамку і залишити або в човні, або в сувенірному магазині. Прімо ж пообіцяла відвідати Чебойган у вересні, щоб побачити послання на власні очі.

Раніше американська сім’я залишилася заблокованою на вершині водоспаду і врятувалася завдяки пляшці із надряпаним написом “Допоможіть”, яку знайшли інші туристи.

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