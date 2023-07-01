"Мертва" жінка шокувала родичів, прокинувшись дорогою на власний похорон – фото

У Таїланді жінка, яку вважали мертвою, почала дихати і розплющила очі під час транспортування перед похороном.

Про це пише mirror.co.uk.

Під час поїздки у фургоні парамедики вирішили, що 49-річна Чатапорн Сріфонла пішла з життя. Вона боролася з раком печінки.

Її спустошена літня мати Малі вже зателефонувала родичам, щоб повідомити їм трагічну звістку. Скорботна сім'я дотрималася буддійської традиції швидкої кремації і негайно приготувалася до її похорону, купивши труну і погодивши церемонію з персоналом храму.

Рідні вже готувалися до кремації / Фото: ViralPress

Втім, коли жінку везли з лікарні додому, де труп мав зберігатися на ніч, вона "ожила". Родичі були шоковані.

Хоча Малі була спантеличена дивовижним відродженням своєї дочки, вона ще раз зателефонувала сім'ї, цього разу несамовито від радості, поділившись хорошими новинами.

Потім Чатапорн доставили до лікарні, де вона наразі перебуває під наглядом лікарів у супроводі дочки.

Малі сказала: "Моя дочка лікувалася від раку в лікарні, але лікарі сказали нам, що у неї дуже маленький шанс вижити. Я хотіла, щоб вона провела свої останні хвилини із сім'єю, тому я організувала її повернення до нашої оселі. Ми були вбиті горем, коли виявили, що вона померла".

Жінка ожила дорогою на власний похорон / Фото: ViralPress

Історія Сріфонли перегукується з аналогічним інцидентом, що стався раніше цього місяця в Еквадорі, де 76-річна Белла Монтоя раптово ожила у своїй труні.

Лікарі оголосили Беллу мертвою, але рідні були шоковані, коли вона почала дряпати свою труну під час поминок. Її терміново доправили до лікарні, але за тиждень вона померла.

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