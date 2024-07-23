Мешканці містечка майже 60 років святкують день зустрічі з НЛО – фото, подробиці

Американське містечко Кексбург, що у штаті Пенсильванія, майже 60 років святкує день "зустрічі" з НЛО.

Про це пише Mirror.

9 грудня 1965 року величезна "вогняна куля" була помічена в семи штатах США і Канади, коли вона пронеслася нічним небом і попрямувала до лісу Кексбурга.

Незабаром після цього місцеві швидко дізналися про цю новину і були непохитними в тому, що до їхнього міста пробрався НЛО.

Попри те, що уряд США заявив, що насправді це був метеор, що впав на Землю, мешканці святкують знамениту подію вже багато років. Добровільна пожежна служба Кексбурга організувала щорічний триденний фестиваль з цієї нагоди.

Фестиваль НЛО у США / Фото: Mirror

Один місцевий житель, який відвідав захід цього року, поділився своїм досвідом на Reddit: "Це справді приголомшливо, мені дуже сподобалося! Це було майже схоже на блошиний ринок із продавцями, які продають речі на тему іншопланетян та НЛО! Плакат із зображенням НЛО у формі кексбурзького жолуду на місці аварії — 10/10, дуже хотілося б побути там ще два дні!".

Фестиваль НЛО у США / Фото: Mirror

Фестиваль НЛО у США / Фото: Mirror

Випадок з "НЛО" у Кексбурзі здобув широку популярність 1990 року, коли він опинився в центрі телешоу "Нерозгадані таємниці", де декількох мешканців допитали щодо інциденту. У шоу навіть було зроблено копію "космічного жолудя", який пізніше був подарований місту.

Кексбург не самотній у передбачуваному спостереженні НЛО: мешканці штату Пенсильванія також багато років помічали загадкові об'єкти. Повідомляється, що від 1947 року до Національного центру повідомлень про НЛО було надіслано понад 5000 спостережень.

Нагадаємо, на початку липня поліція зупинила химерний автомобіль у вигляді НЛО. Машина неабияк здивувала правоохоронців.

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