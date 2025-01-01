Мешканці села знайшли під підлогою свого старого будинку коштовності на 13 млн гривень

Ремонт будинку може бути тривалим процесом, але одній парі вдалося зірвати справжній джекпот, розпочавши роботи на кухні свого приватного будинку 18 століття.

Як передає Mirror, піднявши підлогу в кімнаті, вони виявили 264 монети загальною вартістю 250 000 фунтів стерлінгів (понад 13 млн гривень), які були поховані під нею.

У той час як людям, які використовують металошукачі, можуть знадобитися роки, якщо не десятиліття, щоб знайти цілий статок, ця пара натрапила на чашку, яка була вщерть наповнена рідкісними монетами понад 400-річної давнини.

Про знахідку розповів користувач TikTok @CoinCollectingWizard, який має 215 000 підписників і ділиться порадами щодо рідкісних монет, на які варто звернути увагу. Він розповів, що пара придбала будинок у селі Еллербі в Північному Йоркширі, Велика Британія.

"Святий ремонт на кухні. Подружжя знайшло 264 золоті монети, поховані під кухонною підлогою на суму 250 000 фунтів стерлінгів. При більш детальному огляді вони виявили, що золоті монети датовані 1610-1727 роками і охоплюють період правління Якова I і Карла I аж до Георга I", - йдеться у повідомленні. "Ця знахідка з понад 260 монет також є однією з найбільших в археологічній історії Британії".

Монети були виявлені всього на глибині 15 см під бетоном. За словами користувача TikTok, ця знахідка спричиняє запитання, навіщо комусь ховати багато монет на початку століття, коли існували банки. Він підсумував: "Але, тим не менш, це чудове і справді несподіване відкриття".

Нагадаємо, чоловік знайшов картину на смітнику та заробив на ній 1,4 млн гривень. Він виявив її ще 2013 року.

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