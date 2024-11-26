Мешканцям будинку для літніх людей влаштували дуже відвертий стриптиз – фото та реакція пенсіонерів

У Бельгії в будинку для літніх людей влаштували стриптизшоу.

Про це повідомляє NTK.

Подарунок був зроблений у рамках Тижня людей літнього віку, спеціального тижня, який заклад організовує щороку напередодні Різдва. Мешканців будинку просять повісити на мерехтливу ялинку своє найзаповітніше бажання, яке співробітники намагаються виконати. Цього року, схоже, дехто потрапив до списку неслухняних.

Так, перед пенсіонерами з'явилися двоє стриптизерів – чоловік і жінка – готові влаштувати підопічним притулку шоу, яке вони ніколи не забудуть. Поки грала музика, відвідувачі насолоджувалися випивкою за своїми столиками, жінка дефілювала кімнатою в пікантному чорному мереживному вбранні.

Стриптиз для мешканців будинку для людей літнього віку / Фото: Jam Press

Пізніше вона використала американський прапор, щоб приховати свої принади, а потім скинула його на підлогу і почала танцювати оголена в одних панчохах і на шпильках.

Стриптиз для мешканців будинку для людей літнього віку / Фото: Jam Press

Стриптиз для мешканців будинку для людей літнього віку / Фото: Jam Press

Мешканці дивилися на це – деякі були шоковані, а інші сміялися з величезними усмішками на обличчях. Одна літня жінка справді долучилася до танцю, допомагаючи стриптизерці стягувати спіднє.

Стриптиз для мешканців будинку для людей літнього віку / Фото: Jam Press

Чоловік-стриптизер спричинив аналогічну реакцію, оскільки він був одягнений у капелюх, черевики і крихітні штанці. Він прикрив нижню частину тіла чорним рушником, а потім підійшов до мешканки і показав, що під ним нічого немає. Вона не знала, куди дивитися, а інші жінки, що сиділи за столом, розреготалися. Коли він закінчив свій виступ, вони всі аплодували, підтверджуючи, що їм сподобалося.

При вході кожного літнього мешканця запитували, чи є йому 18 років або більше, перш ніж впустити всередину. За повідомленнями, персонал, який не знав, наскільки повним може бути зал, був здивований такою явкою.

Стриптиз для мешканців будинку для людей літнього віку / Фото: Jam Press

Нагадаємо, 23-річна дівчина похизувалася, як за день зайнялася сексом зі 101 чоловіком. Тепер вона прагне зайнятися сексом із 1000 чоловіків протягом 24 годин.

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