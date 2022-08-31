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Мешканцям будинку для літніх людей замість соку дали рідину для миття посуду: одна жінка померла

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Мешканцям будинку для літніх людей замість соку дали рідину для миття посуду: одна жінка померла

Фото: nypost.com

У США жителям будинку для літніх людей замість соку дали рідину для миття посуду.

Через халатність працівників померла 93-річна жінка, яка хворіла на деменцію. 

Про це пише nypost.com. 

Інцидент стався у будинку для літніх людей Atria Park у Сан-Матео, що в Каліфорнії. Там госпіталізували трьох жителів. Їм працівники будинку для літніх людей замість виноградного соку дали рідину для миття посуду. Через це одна із потерпілих померла у лікарні. 

Після вживання отрути в будинку для літніх людей померла 93-річна Гертруда Елізабет Мурісон Максвелл. Її донька Марсія Катчин розповіла, що матір одразу госпіталізували, у неї виявили сильні опіки в роті, горлі та стравоході. 

© nypost.com
Фото: nypost.com

ЗМІ зазначає, що трагедія могла статись через це, що працівники переплутали хімічну речовину з соком. Усіх причетних до інциденту відсторонили від роботи, поліція проводить розслідування. 

Нагадаємо, у Китаї спостерігали незвичайну хмару із райдужною “короною”.

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