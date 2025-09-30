Мешканка круїзного лайнера розповіла, що її дратує в пасажирах

Мешканка круїзного лайнера Крістін Кестелло / © скриншот з відео

Реклама

Крістін Кестелло, яка мешкає на круїзному лайнері та нині перебуває у Ванкувері, поділилася, що найбільше її дратує у поведінці пасажирів. За словами жінки, багато людей роблять одну й ту саму помилку під час підготовки до подорожі. Крім того, Крістін назвала ситуацію, яка викликає в неї найбільше роздратування — і стосується вона погоди.

Про це жінка розповіла у відео в соцмережах, пише The Sun.

Крістін, яка не платить за оренду житла, перебуваючи на борту лайнера, зазначила: «Ось шість речей, які мене дратують у пасажирах круїзних лайнерів».

Реклама

Ховання каченят

Першою у списку стала дивна на перший погляд традиція з пластиковими каченятами. Крістін пояснила, що не розуміє людей, яких обурює ця розвага.

«Є люди, які обожнюють ховати каченят, і є ті, хто цього терпіти не може. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це маленькі пластикові качечки, які ховають у різних місцях, і потім інші їх знаходять. Я не розумію тих, хто сердиться, що хтось сховав качку, а інший зрадів, знайшовши її. Якщо ви хочете ховати качок на круїзному лайнері — ховайте їх», — висловилась жителька судна.

Зауважимо, ховання каченят (Cruising Ducks) — це відносно нова, але дуже популярна та неформальна традиція серед пасажирів круїзних лайнерів. Це гра в «схованки» або «пошук скарбів», де пасажири ховають маленьких гумових каченят у різних місцях на кораблі для того, щоб їх знайшли інші пасажири.

Дрескод

Другою темою стала зовнішність пасажирів. За словами Крістін, їй зовсім не подобається, коли люди обговорюють, хто і як вдягнувся.

Реклама

«Дехто любить на круїзі гарно вдягатися, дехто, навпаки, більш просто. Кожен відпочиває по-своєму. Але чому когось має дратувати, що за два столи від нього Брюс прийшов на вечерю в джинсах? Скажу чесно: коли я насолоджуюся чудовою вечерею з п’яти страв, мені абсолютно байдуже, що вдягнув сусід, якщо тільки він не без одягу. Зосередьтеся на собі, на своєму одязі і просто насолоджуйтеся», — сказала жінка.

Міфи про різні круїзні компанії

Крістін також торкнулася стереотипів щодо певних лайнерів. Вона зазначає, що такі уявлення часто не відповідають дійсності.

«Я постійно бачу в соцмережах, що кажуть: певні лайнерні компанії — для одних класів людей, інші — для інших. Carnival Cruise Line часто має погану репутацію, але як людина з індустрії можу сказати: там подорожує багато заможних людей. Як колишня директорка круїзів і людина, яка провела на лайнерах більше часу, ніж 99,9% із вас, заявляю: те, якою компанією ви подорожуєте, не визначає, багаті ви чи ні. Але якщо ви обрали триденний чи чотириденний круїз на Багами, то, швидше за все, це «алкогольний круїз» — буде і трохи галасу, і багато веселощів», — розповіла жінка.

Скарги на погоду

Ще одна категорія пасажирів, які дратують Крістін — це ті, хто звик скаржитися на погоду.

Реклама

«Ніколи, за жодних обставин, не йдіть на рецепцію скаржитися, якщо ми пропустили порт через погоду. Ви не можете контролювати погоду — і капітан теж. Так буває: якщо ви не готові до змін у подорожі, ви не мандрівник. Бо мандрівник знає: можна планувати, але реалізація залежить від всесвіту. Так, ви можете бути розчаровані, але злитися на круїзну компанію — безглуздо», — розповіла Крістін.

Міфи про роботу на лайнерах

Крістін вирішила також розвіяти чутки щодо умов праці членів екіпажу.

«Є багато легенд про роботу на круїзних лайнерах. Одна із найпопулярніших — це зарплати. Факт перший: так, працівники працюють багато годин. Факт другий: вони не можуть працювати більше встановлених норм. Факт третій: багато хто забуває про валютні курси. Для деяких працівників те, що вони заробляють за місяць на лайнері, вдома вони б отримували лише за три-чотири місяці», — пояснила жителька лайнера.

Помилки з пакуванням

Наостанок вона згадала про поширену помилку серед туристів, які збирають валізи:

Реклама

«Не пакуйте речі в круїз так, ніби ви збираєтеся в похід. Більшість із вас вирушає максимум на три-сім днів. Пам’ятайте: круїзний лайнер — це готель, що плаває. Вам не потрібні всі ті речі, які вам намагаються продати. Звісно, ви можете робити по-своєму. Але повторюся: лайнер — це готель на воді. Якщо ви не взяли б щось у готель, навіщо брати це на круїзний лайнер?» — розповіла Крістін.

Нагадаємо, працівниця круїзного лайнера Кес Стефані поділилася у TikTok негламурними деталями життя на борту. Вона показала свою маленьку каюту з двоярусним ліжком і обмеженим простором, де доводиться спати на простирадлі без ковдри. Кес визнала, що робота фінансово вигідна, але вимагає великих жертв: тривалі робочі години, відсутність вихідних та віддаленість від близьких.