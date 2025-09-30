ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
575
Час на прочитання
4 хв

Мешканка круїзного лайнера розповіла, що її дратує в пасажирах

Мешканка круїзного лайнера Крістін Кестелло склала список із шести речей, які її найбільше обурюють у пасажирах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мешканка круїзного лайнера Крістін Кестелло

Мешканка круїзного лайнера Крістін Кестелло / © скриншот з відео

Крістін Кестелло, яка мешкає на круїзному лайнері та нині перебуває у Ванкувері, поділилася, що найбільше її дратує у поведінці пасажирів. За словами жінки, багато людей роблять одну й ту саму помилку під час підготовки до подорожі. Крім того, Крістін назвала ситуацію, яка викликає в неї найбільше роздратування — і стосується вона погоди.

Про це жінка розповіла у відео в соцмережах, пише The Sun.

Крістін, яка не платить за оренду житла, перебуваючи на борту лайнера, зазначила: «Ось шість речей, які мене дратують у пасажирах круїзних лайнерів».

Ховання каченят

Першою у списку стала дивна на перший погляд традиція з пластиковими каченятами. Крістін пояснила, що не розуміє людей, яких обурює ця розвага.

«Є люди, які обожнюють ховати каченят, і є ті, хто цього терпіти не може. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це маленькі пластикові качечки, які ховають у різних місцях, і потім інші їх знаходять. Я не розумію тих, хто сердиться, що хтось сховав качку, а інший зрадів, знайшовши її. Якщо ви хочете ховати качок на круїзному лайнері — ховайте їх», — висловилась жителька судна.

Зауважимо, ховання каченят (Cruising Ducks) — це відносно нова, але дуже популярна та неформальна традиція серед пасажирів круїзних лайнерів. Це гра в «схованки» або «пошук скарбів», де пасажири ховають маленьких гумових каченят у різних місцях на кораблі для того, щоб їх знайшли інші пасажири.

Дрескод

Другою темою стала зовнішність пасажирів. За словами Крістін, їй зовсім не подобається, коли люди обговорюють, хто і як вдягнувся.

«Дехто любить на круїзі гарно вдягатися, дехто, навпаки, більш просто. Кожен відпочиває по-своєму. Але чому когось має дратувати, що за два столи від нього Брюс прийшов на вечерю в джинсах? Скажу чесно: коли я насолоджуюся чудовою вечерею з п’яти страв, мені абсолютно байдуже, що вдягнув сусід, якщо тільки він не без одягу. Зосередьтеся на собі, на своєму одязі і просто насолоджуйтеся», — сказала жінка.

Міфи про різні круїзні компанії

Крістін також торкнулася стереотипів щодо певних лайнерів. Вона зазначає, що такі уявлення часто не відповідають дійсності.

«Я постійно бачу в соцмережах, що кажуть: певні лайнерні компанії — для одних класів людей, інші — для інших. Carnival Cruise Line часто має погану репутацію, але як людина з індустрії можу сказати: там подорожує багато заможних людей. Як колишня директорка круїзів і людина, яка провела на лайнерах більше часу, ніж 99,9% із вас, заявляю: те, якою компанією ви подорожуєте, не визначає, багаті ви чи ні. Але якщо ви обрали триденний чи чотириденний круїз на Багами, то, швидше за все, це «алкогольний круїз» — буде і трохи галасу, і багато веселощів», — розповіла жінка.

Скарги на погоду

Ще одна категорія пасажирів, які дратують Крістін — це ті, хто звик скаржитися на погоду.

«Ніколи, за жодних обставин, не йдіть на рецепцію скаржитися, якщо ми пропустили порт через погоду. Ви не можете контролювати погоду — і капітан теж. Так буває: якщо ви не готові до змін у подорожі, ви не мандрівник. Бо мандрівник знає: можна планувати, але реалізація залежить від всесвіту. Так, ви можете бути розчаровані, але злитися на круїзну компанію — безглуздо», — розповіла Крістін.

Міфи про роботу на лайнерах

Крістін вирішила також розвіяти чутки щодо умов праці членів екіпажу.

«Є багато легенд про роботу на круїзних лайнерах. Одна із найпопулярніших — це зарплати. Факт перший: так, працівники працюють багато годин. Факт другий: вони не можуть працювати більше встановлених норм. Факт третій: багато хто забуває про валютні курси. Для деяких працівників те, що вони заробляють за місяць на лайнері, вдома вони б отримували лише за три-чотири місяці», — пояснила жителька лайнера.

Помилки з пакуванням

Наостанок вона згадала про поширену помилку серед туристів, які збирають валізи:

«Не пакуйте речі в круїз так, ніби ви збираєтеся в похід. Більшість із вас вирушає максимум на три-сім днів. Пам’ятайте: круїзний лайнер — це готель, що плаває. Вам не потрібні всі ті речі, які вам намагаються продати. Звісно, ви можете робити по-своєму. Але повторюся: лайнер — це готель на воді. Якщо ви не взяли б щось у готель, навіщо брати це на круїзний лайнер?» — розповіла Крістін.

Нагадаємо, працівниця круїзного лайнера Кес Стефані поділилася у TikTok негламурними деталями життя на борту. Вона показала свою маленьку каюту з двоярусним ліжком і обмеженим простором, де доводиться спати на простирадлі без ковдри. Кес визнала, що робота фінансово вигідна, але вимагає великих жертв: тривалі робочі години, відсутність вихідних та віддаленість від близьких.

Дата публікації
Кількість переглядів
575
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie