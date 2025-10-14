Мешканці острова довгожителів розкрили таємниці свого довголіття

Японський острів Окінава / © pexels.com

Британськй мандрівник Кіран Браун відвідав Окінаву — японський «острів довгожителів» — і розкрив їхні п’ять «золотих правил» для тривалого життя. Секрети здоров’я криються не в інтенсивному фітнесі, а в харчуванні та життєвій меті.

Про це британець розповів у своєму відео в Instagram.

Браун, який мандрує так званими «блакитними зонами» — місцями, де люди живуть значно довше, ніж у решті світу, — відвідав японську Окінаву. Саме цей острів учені часто називають прикладом довголіття та життєвого балансу.

Спілкуючись із місцевими жителями, мандрівник з’ясував, у чому полягає їхній секрет здоров’я та гармонії, і виділив п’ять основних правил, які допомагають окінавцям прожити довше.

«П’ять золотих правил» довголіття

За словами британця, місцеві вже багато поколінь дотримуються «п’яти золотих правил», що стосуються харчування, активності, спілкування та ставлення до життя.

Перші два принципи пов’язані з їжею. Основу раціону тут становить рослинна їжа — солодка картопля, морські водорості, тофу. М’ясо та рибу їдять рідко, проте зовсім не виключають.

Другий принцип — «хара хаті бу», який означає помірність у харчуванні. Місцеві жителі, за словами Кірана, зупиняються, коли «почуваються майже ситими». Такий підхід допомагає запобігати хворобам серця, діабету та навіть раку.

Природна активність — замість фітнесу

Браун зазначає, що мешканці Окінави не прагнуть до інтенсивних тренувань у спортзалах.

«Краще замінити фітнес-зал на звичайні прогулянки, роботу в саду чи підйом сходами. Це — теж шлях до міцного здоров’я», — пояснює він третє правило, яке називає «поміркованою природною активністю».

Сила кола підтримки

Четвертий принцип стосується соціальних зв’язків. Окінавці цінують спільноти «моай» — невеликі групи друзів, які підтримують одне одного все життя. Вони разом проводять час, допомагають у складні моменти й діляться радощами — це створює потужне відчуття єдності.

Мета, що надихає

І останнє правило — це «ікігай», або відчуття життєвої мети.

«Кожен тут має свою причину вставати щоранку — справу чи мету, що додає радості й внутрішньої сили», — говорить Кіран.

Саме це, на думку блогера, і є головним секретом мешканців Окінави — вони живуть не поспішаючи, зберігають гармонію тіла й душі та завжди знають, заради чого прокидаються щоранку.

До слова, 5 жовтня найстаріший чоловік планети, бразилець Жоао Марінью Нету, відсвяткував своє 113-річчя. На запитання про секрет довголіття, Нету відповів, що головне — бути поруч із тими, кого любиш, і жити серед хороших людей. Довгожитель має 7 дітей, 22 онуків і 15 правнуків.